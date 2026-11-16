Вместо долгих беляшей готовлю простой пирог: вкусный, сочный и быстрый – рецепт
Вместо трудоемкого приготовления беляшей предлагаем альтернативу — сытный мясной пирог, который отличается простотой исполнения и высокими вкусовыми качествами.
Ингредиенты:
- молоко — 200 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- дрожжи — 17 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- мука — 350–400 г;
- мясной фарш — 350 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- сыр — 100 г.
Инструкция по приготовлению:
Замес теста: отделите белок от желтка (желток будет использован на завершающем этапе). Смешайте белок с молоком, сахаром, солью и дрожжами. Добавьте муку и растительное масло, замесите мягкое тесто и оставьте его на 30 минут для расстойки.
Подготовка начинки: измельчите лук любым удобным способом и соедините его с фаршем, добавив соль и перец по вкусу.
Разделите подготовленное тесто на 12 равных частей. Смажьте руки маслом, сформируйте из теста шарики, придайте им приплюснутую форму и разместите в подготовленной емкости.
Равномерно распределите начинку по заготовкам. Смажьте поверхность теста яичным желтком и посыпьте заготовку сыром.
Выпекайте изделие в течение 35 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей дайте готовому блюду немного остыть.
Фото сгенерировано ИИ
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