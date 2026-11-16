Вместо «сложных» беляшей

Вместо трудоемкого приготовления беляшей предлагаем альтернативу — сытный мясной пирог, который отличается простотой исполнения и высокими вкусовыми качествами.

Ингредиенты:

молоко — 200 мл;

соль — 1 ч. л.;

дрожжи — 17 г;

сахар — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

мука — 350–400 г;

мясной фарш — 350 г;

репчатый лук — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

сыр — 100 г.

Инструкция по приготовлению:

Замес теста: отделите белок от желтка (желток будет использован на завершающем этапе). Смешайте белок с молоком, сахаром, солью и дрожжами. Добавьте муку и растительное масло, замесите мягкое тесто и оставьте его на 30 минут для расстойки.

Подготовка начинки: измельчите лук любым удобным способом и соедините его с фаршем, добавив соль и перец по вкусу.

Разделите подготовленное тесто на 12 равных частей. Смажьте руки маслом, сформируйте из теста шарики, придайте им приплюснутую форму и разместите в подготовленной емкости.

Равномерно распределите начинку по заготовкам. Смажьте поверхность теста яичным желтком и посыпьте заготовку сыром.

Выпекайте изделие в течение 35 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей дайте готовому блюду немного остыть.

Фото сгенерировано ИИ

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