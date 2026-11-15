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Беру тушенку и лаваш – за 5 минут варганю чебуреки: быстрое и вкусное блюдо на завтрак

Опубликовано: 15 ноября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Беру тушенку и лаваш – за 5 минут варганю чебуреки: быстрое и вкусное блюдо на завтрак
Беру тушенку и лаваш – за 5 минут варганю чебуреки: быстрое и вкусное блюдо на завтрак
Городовой ру
Рецепт быстрых чебуреков

Чебуреки с тушёнкой и сыром представляют собой питательное блюдо, подходящее для завтрака. Благодаря сохранению вкусовых качеств в остывшем виде, это изделие удобно использовать в качестве перекуса.

Ингредиенты:

  • тушёнка — 1 банка;
  • тонкий лаваш — 2 шт.;
  • сыр — 100–120 г;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте компоненты начинки и основу. Рекомендуется использовать на выбор зелёный лук, кинзу, укроп или петрушку.

Натрите сыр на крупной тёрке, зелень мелко порубите. Тушёнку разберите на волокна, удалив излишки жира.

Распределите ингредиенты слоями на половине каждой лепёшки: сначала слой сыра, затем мясную основу с зеленью и финальный слой сыра.

Плотно сложите лепёшки пополам. Обжарьте конвертики на сухой сковороде до образования румяной корочки.

Подавайте блюдо к столу сразу после приготовления для сохранения консистенции расплавленного сыра. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга КулинарияРецептыЕда
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