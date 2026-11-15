До конца 2026 года закажите новую выписку из лицевого счета — потом она будет другая

На каждого человека Социальный фонд ведет индивидуальный лицевой счет.

Выписка из него — главный документ, от которого зависит будущая пенсия. С 2027 года форма меняется, и часть важных сведений из нее исчезнет. Поэтому стоит запросить выписку заранее, пока доступна старая версия.

Что содержит выписка сейчас

Действующая форма утверждена приказом Минтруда от 9 января 2019 г. № 2н. В ней раскрывается подробная информация о том, как рассчитаны пенсионные баллы (ИПК) до 2015 года. Тогда действовало другое законодательство с иными правилами расчета. После вступления в силу нынешнего Закона о страховых пенсиях начисленная по прежним правилам пенсия стала конвертироваться в баллы. В выписке можно увидеть основные показатели за период до 2015 года и вовремя заметить недочеты.

Почему стоит поторопиться

С 2027 года вступает в силу приказ Минтруда от 17 августа 2026 г. № 357н, который утверждает новую форму выписки. В ней уже не будет раздела со сведениями о порядке расчета пенсионных баллов до 2015 года. Получить эту информацию станет сложнее: придется дополнительно запрашивать ее в СФР. Поэтому лучше сохранить старую выписку, чтобы при назначении пенсии владеть полной картиной.

Что проверить в выписке

Сверьте периоды стажа до 2015 года — иногда в них не хватает лет работы или службы. Проверьте размер заработка, который учитывался при конвертации: если есть справка о большем доходе, ее стоит предоставить.

Как запросить выписку

Проще всего через портал госуслуг или в клиентской службе СФР. Выписку можно получить в электронном виде и сохранить. Если обнаружите неточности, подайте заявление на исправление сведений и приложите подтверждающие документы. Не откладывайте: до конца года форма еще старая, и вы успеете увидеть полную информацию.