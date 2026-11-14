Все проходят мимо этого мяса, а зря: оно дешевле свинины, идеально для приготовления гуляша

Как готовить индюшиные сердца

Для обычного гуляша принято использовать говядину или свинину, но есть и более дешевый вариант мяса. Речь идет об индюшиных сердцах. В них нет горечи, при этом даже после приготовления они получаются упругими и мясистыми.

Сердца прекрасно впитывают аромат и вкус других продуктов. Они сочетаются с луком, паприкой, чесноком, прованскими травами, лавровым листом, черным перцем.

Как чистить индюшиные сердца

Перед приготовлением следует осмотреть каждое сердце, вырезать сосуды и лишний жир. Каждый мясной кусочек можно разрезать на две части, после чего удалить из него все лишнее. Прожилки и пленки нужно оставить.

Сколько готовить сердца

Сердца обладают более плотным мясом, поэтому им потребуется время для растушивания. Для небольших кусочков достаточно 60-90 минут. Важно готовить их в соусе.

Как делать гуляш

Сначала нужно обжарить нарезанный лук, после чего добавить кусочки очищенных сердец. Несколько минут их стоит готовить на сильном огне, после чего потребуется снизить температуру.

Именно тогда к мясу добавляется бульон, специи. Готовить блюдо следует под закрытой крышкой. Готовые сердца становятся мягкими, при этом сохраняют форму.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова пробовала готовить гуляш из индюшиных сердец с грибами. Можно использовать шампиньоны, но в идеале взять именно лесные. Такое блюдо можно подать с пюре или гречкой. Получается восхитительно.

Фото: Сгенерировано ИИ

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