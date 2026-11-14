Затмит «Саньку» навсегда: этот сорт станет вашей путеводной звездой – урожайный и создан для банок

Сорт, который создан для консервирования

Среди широкого ассортимента томатов садоводы отдают предпочтение сортам с выраженными сладкими вкусовыми качествами. Несмотря на преобладание кислинки у большинства культур, существуют и те, которые отвечают данным требованиям.

Рекомендуем обратить внимание на гибридный сорт «Медок». Характерный медовый вкус плодов делает их оптимальным выбором для употребления в свежем виде.

Данный коктейльный гибрид отличается ярко-оранжевым цветом плодов. Благодаря компактному размеру (масса одного томата не превышает 50 г) сорт универсален: он подходит для приготовления салатов, сервировки, закусок, а также для цельноплодного консервирования.

Сорт относится к категории раннеспелых: период созревания составляет 106 дней с момента появления всходов. Оптимальный срок посева семян на рассаду — февраль.

«Медок» характеризуется высокой устойчивостью к корневым гнилям, вертициллезу и иным профильным заболеваниям. Сорт пригоден для культивации как в защищенном, так и в открытом грунте.

Фото сгенерировано ИИ

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