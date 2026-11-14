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Беру пластиковую бутылку и наполняю песком: придумала полезную вещь для дачи — пригодится с ноября до весны

Опубликовано: 14 ноября 2026 18:08
 Проверено редакцией
Беру пластиковую бутылку и наполняю песком: придумала полезную вещь для дачи — пригодится с ноября до весны
Беру пластиковую бутылку и наполняю песком: придумала полезную вещь для дачи — пригодится с ноября до весны
Городовой ру
В ноябре дачники завершают подготовку участка к зиме.

Нужно укрыть растения, защитить грядки и закрепить материалы, которые может сорвать сильным ветром. Для этого пригодятся обычные пластиковые бутылки. Если наполнить их песком, получатся удобные грузы, которые можно использовать много раз.

Подготовьте бутылки

Возьмите пустые пластиковые бутылки объемом 1–1,5 литра, сухой песок и воронку. Бутылки вымойте и просушите, чтобы внутри не осталось влаги. Затем через воронку насыпьте песок и плотно закрутите крышки. Наполнять до самого горлышка необязательно: количество песка регулируйте в зависимости от нужного веса груза.

Сделайте груз удобным

Для переноски используйте бутылки с ручками или привяжите прочную веревку вокруг горлышка. Если укрытие из спанбонда или пленки, привяжите груз за угол или край материала, чтобы он не скользил. Песок остается сухим в закрытой таре, поэтому бутылки переживут не один сезон.

Полезные советы

Автор "Городового" Алина Владимирова, испробовавшая этот метод, советует не заполнять бутылки землей: она тяжелее, но после дождя превращается в грязь и пачкает укрытие. Вместо песка некоторые используют мелкий гравий — он не слеживается. А чтобы грузы не терялись весной, подпишите бутылки маркером или храните их в одном ящике в сарае.

Автор:
Алина Владимирова
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