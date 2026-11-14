Одна ошибка с тушью — и плюс 10 лет к возрасту: раскрываем 3 хитрости для свежего взгляда

Как сделать взгляд свежим с помощью макияжа

Кожа век с возрастом может меняться, из-за чего привычные техники макияжа способны смотреться иначе. Если раньше взгляд был выразительным, то теперь он станет тяжелым, уставшим. Есть приемы, которые помогут подчеркнуть естественную красоту с помощью правильно использования туши. Такой информацией поделилась визажист Ирина Смикорина.

Затемнение верхнего века

Есть женщины, у которых после 60 лет центральная часть верхнего века начинает слегка выворачиваться. Если вытягивать ресницы тушью, то слизистую будет видно еще сильнее. Помочь в этом случае способны темные тени или карандаш - достаточно прокрасить межресничную линию.

Отсутствие акцента на нижнем веке

Нижние ресницы обычно прокрашиваются ради выразительного взгляда, но этот прием прибавляет возраст. Акцент должен быть сделан на верхних ресницах. Если вы привыкли наносить тушь и на нижнее веко, то смените цвет косметического средства. Отлично подойдет темно-серая или коричневая тушь, сообщает leplants.ru.

Рекомендации от визажиста

Во время нанесения туши важно уделить внимание и ресницам у внешних уголков глаз. Они не должны быть прямыми, торчать в стороны. Если ресницы редкие, то исправить положение помогут тени или карандаш.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова постоянно экспериментирует с тушью, выбирает разных производителей. Большое значение в косметическом средстве имеет кисточка. На ней не должно оставаться слишком много туши, при этом важно обеспечить хорошее разделение ресниц. Автор для этой цели выбирает тушь с силиконовой кисточкой.

Фото: Сгенерировано ИИ

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