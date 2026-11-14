Не сорт, а огуречный завод: «шпарит» зеленцы словно заведенный – плоды без пустот и горечи

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Несмотря на то, что до начала садово-огородного сезона остается время, опытные дачники заблаговременно приступают к планированию посадок и закупке посевного материала.

Особого внимания заслуживает раннеспелый самоопыляемый гибрид «Ансор», демонстрирующий высокую продуктивность как в открытом грунте, так и в теплицах. Период созревания первых плодов составляет 45 дней с момента появления всходов.

Культура характеризуется стабильной урожайностью в неблагоприятных погодных условиях и длительным периодом плодоношения, длящимся до наступления заморозков.

Благодаря интенсивному формированию завязей (по 3–4 плода в узле) сорт отличается высокой эффективностью. Плоды обладают отличными товарными и вкусовыми качествами: темно-зеленым цветом, плотной хрустящей мякотью, отсутствием горечи и пустот. Продукция устойчива к пожелтению и сохраняет потребительские свойства в течение длительного времени.

Гибрид нетребователен к условиям выращивания и толерантен к затенению, что позволяет рекомендовать его для регионов с ограниченным световым днем.

Данный сорт оптимально подходит как для употребления в свежем виде, так и для всех видов технологической переработки, включая засолку, маринование и консервирование.

Фото сгенерировано ИИ

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