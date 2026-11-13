Не сорт, а рабочая лошадка: плоды шпарит пучками при любой погоде – зеленцы без горечи и пустот

Урожайный сорт, устойчивый к болезням

Приближается сезон рассады, и опытные дачники приступают к планированию посадок, формируя запас семян любимых сортов. Традиционно значимое место в севообороте занимают огурцы.

Рекомендуем обратить внимание на гибрид «Мадрилене F1», зарекомендовавший себя стабильно высокой урожайностью. Данный сорт отличается товарным видом плодов: темно-зеленым окрасом, среднебугорчатой структурой и тонкой кожицей при высоких вкусовых характеристиках без горечи. Длина плодов варьируется от 6 до 9 см, при этом в узле формируется до 6–7 завязей.

Гибрид относится к категории раннеспелых с периодом вегетации 37–38 дней. Тип цветения преимущественно женский, что позволяет культивировать растение в закрытом грунте без дополнительного опыления. Сорт обладает выраженной устойчивостью к болезням и теневыносливостью.

Для достижения ранней товарной зрелости рекомендуется производить прищипку побегов в нижних пяти междоузлиях на один плод и лист. Боковые побеги необходимо прищипывать до достижения высоты 1–1,2 м, в дальнейшем формирование растений не требуется.

Фото сгенерировано ИИ

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