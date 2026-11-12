Беру кефир и больше муки, чем обычно: оладьи как пончики — максимальная пышность, не опадают

Как приготовить пышные оладьи без дрожжей

Для оладий принято делать тесто мягким, но весь секрет пышности как раз заключается в его густоте. Добавьте к кефиру больше муки, поместите тесто в кондитерский мешок и выдавите порции прямо на сковороду.

Благодаря такой хитрости оладьи станут напоминать пончики. Снаружи они будут румяными и мягкими внутри. Пышность сохраняется даже после полного остывания.

Что потребуется взять

кефир - 500 мл; мука - 400 г; сахар - 3 столовые ложки; куриное яйцо - 1 штука; соль - 4 г; сода - 1 чайная ложка; масло - для жарки.

Как готовить

Разогрейте немного кефир - его температура не должна быть выше 38 градусов. Взбейте яйцо, сахар и соль, влейте кисломолочный напиток.

Постепенно вмешайте муку, добавьте соду. Тесто должно быть густым. Оставьте его на 20 минут, больше не перемешивайте. Возьмите кондитерский мешок, переложите в него массу. Подойдет даже обычный пакет.

На сковороду влейте масло, разогрейте поверхность и выдавите порции теста. Обжарьте оладьи под крышкой с каждой стороны, что позволит им пропечься внутри. Подавать блюдо можно со сметаной или сахарной пудрой, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова остановилась именно на этом рецепте оладий, так как их пышность зашкаливает даже без дрожжей. Они получаются воздушными и нежными. Автор любит подавать их с шоколадным топингом или взбитыми сливками.

Фото: Сгенерировано ИИ

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