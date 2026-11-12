Обычную смородину не сажаю: нашла сорт-«ягодный завод» — плоды размером с вишню, урожая видимо-невидимо

Сорт смородины "Ядреная" - неприхотливый и урожайный

Часто обычные сорта смородины дают слишком мелкий урожай, но есть и та культура, которая способна удивить даже садоводов со стажем. Ее ягоды напоминают вишни, при этом кисти выглядят так, словно они специально отбирались для выставки.

Речь идет о смородине “Ядреная”. Этот сорт относится к сибирской селекции, отличается крупными плодами.

Ягоды имеют размер вишни

У этого сорта плоды имеют вес 2,5-5,5 г, но при хорошем уходе вырастают до 7-8 г. Обычные культуры не могут похвастаться такими характеристиками, так как вес их ягод не превышает 1-2 г.

Плоды сорта “Ядреная” имеют черный оттенок, слегка вытянутую форму и сочную мякоть. Они обладают освежающим, насыщенным вкусом. Урожай подойдет не только для свежего употребления, но и компота, варенья и прочих заготовок.

Урожайность культуры

Сорт “Ядреная” часто сравнивают с ягодным заводом, так как он способен дать от 2 до 4 кг ягод. При хороших условиях урожайность будет еще выше.

Первый урожай появляется уже на второй год после высадки, из-за чего культуру можно отнести к скороплодным.

Как вырастить крупные ягоды

Для сорта “Ядреная” лучше выбирать те участки сада, где есть солнце. Расстояние между кустами должно составлять 1,5 метра.

Для крупного урожая важен полив, ведь недостаток влаги приводит к уменьшению ягод. Весной в качестве удобрения можно вносить компост, но важно не допускать переизбытка азота. Каждый год потребуется проводить санитарную обрезку, удалять старые и загущающие ветви.

Так как сорт был выведен в Сибири, он отлично переносит низкие температуры, сообщает usolie.info.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова высадила куст смородины “Ядреная” только в этом году, поэтому попробовать урожай пока еще не удалось. Автор уже успела отметить неприхотливость культуры, быстрый рост.

Фото: Сгенерировано ИИ

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