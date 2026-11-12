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«Де Барао» оставила в прошлом: посадила 2 сорта – и урожай гребу корзинами до самых заморозков

Опубликовано: 12 ноября 2026 19:17
 Проверено редакцией
«Де Барао» оставила в прошлом: посадила 2 сорта – и урожай гребу корзинами до самых заморозков
«Де Барао» оставила в прошлом: посадила 2 сорта – и урожай гребу корзинами до самых заморозков
Городовой ру
Не томаты, а находка

Распространено мнение, что ноябрь — неподходящее время для приобретения семян томатов, однако это заблуждение. Популярные сорта быстро раскупаются, поэтому рекомендуем позаботиться о закупках заранее.

Для получения раннего урожая крупных плодов стоит обратить внимание на следующие два сорта.

«Северное сияние»

Сорт отличается превосходными вкусовыми качествами и крупноплодностью: вес одного томата достигает 800 г. Плоды мясистые и ароматные, оптимально подходят для употребления в свежем виде. Урожайность составляет до 10 кг с куста.

«Микадо розовый»

Масса плодов данного сорта достигает 600 г при урожайности около 5 кг с одного куста.

При обеспечении надлежащего ухода значительно возрастает вероятность повышения урожайности. Плоды характеризуются розовым оттенком, выраженными вкусовыми качествами и насыщенным ароматом.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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