«Де Барао» оставила в прошлом: посадила 2 сорта – и урожай гребу корзинами до самых заморозков

Распространено мнение, что ноябрь — неподходящее время для приобретения семян томатов, однако это заблуждение. Популярные сорта быстро раскупаются, поэтому рекомендуем позаботиться о закупках заранее.
Для получения раннего урожая крупных плодов стоит обратить внимание на следующие два сорта.
«Северное сияние»
Сорт отличается превосходными вкусовыми качествами и крупноплодностью: вес одного томата достигает 800 г. Плоды мясистые и ароматные, оптимально подходят для употребления в свежем виде. Урожайность составляет до 10 кг с куста.
«Микадо розовый»
Масса плодов данного сорта достигает 600 г при урожайности около 5 кг с одного куста.
При обеспечении надлежащего ухода значительно возрастает вероятность повышения урожайности. Плоды характеризуются розовым оттенком, выраженными вкусовыми качествами и насыщенным ароматом.
Фото сгенерировано ИИ
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