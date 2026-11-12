Городовой / Новости Петербурга / Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – зеленцы просто загляденье, урожая пруд пруди

Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – зеленцы просто загляденье, урожая пруд пруди

Опубликовано: 12 ноября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – зеленцы просто загляденье, урожая пруд пруди
Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – зеленцы просто загляденье, урожая пруд пруди
Городовой ру
Гибрид, устойчивый к болезням и неблагоприятным условиям

Опытные садоводы заблаговременно приступают к планированию посевного сезона, приобретая семена высокопродуктивных сортов огурцов уже в ноябре.

Одним из наиболее востребованных вариантов является гибрид «Молодец» F1 — скороспелая высокоурожайная культура универсального назначения, адаптированная как для открытого грунта, так и для теплиц.

Период вегетации от всходов до сбора первого урожая составляет 35–38 дней. Растение характеризуется средней силой роста и формированием до 3 завязей в каждом узле.

Плоды достигают 11–13 см в длину при массе 120–150 г. Сорт отличается превосходными вкусовыми характеристиками и отсутствием горечи, а показатели урожайности достигают 14 кг/м².

Гибрид обладает устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, что позволяет выращивать его в северных регионах. Кроме того, сорт демонстрирует высокий иммунитет к вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе и корневой гнили.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Не сорт, а конвейер зеленцов: собираю до 20 кг с одного куста даже в поганое лето – огурцы сладкие и без пустот.

Не сорт, а трудоголик: «шпарит» зеленцы как огуречный завод – даже в поганое лето.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Заменила бархатцы более полезным цветком — тотальная защита огорода от тли, клещей и других вредителей Перейти 12 ноября 2026
В Петербурге готовое жилье стоит в два раза больше, чем по стране в целом Перейти 12 ноября 2026
Синоптики скорректировали прогноз на зиму: к чему готовиться жителям России Перейти 12 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Заменила бархатцы более полезным цветком — тотальная защита огорода от тли, клещей и других вредителей Новости Петербурга
В Петербурге готовое жилье стоит в два раза больше, чем по стране в целом Новости Петербурга
Синоптики скорректировали прогноз на зиму: к чему готовиться жителям России Новости Петербурга
Классическую жимолость больше не сажаю: нашла сорт-«ягодный великан» — плоды длиной с палец, кусты ломятся от урожая Новости Петербурга
Классическую жимолость больше не сажаю: нашла сорт-«ягодный великан» — плоды длиной с палец, кусты ломятся от урожая Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное