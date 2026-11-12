Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – зеленцы просто загляденье, урожая пруд пруди

Опытные садоводы заблаговременно приступают к планированию посевного сезона, приобретая семена высокопродуктивных сортов огурцов уже в ноябре.
Одним из наиболее востребованных вариантов является гибрид «Молодец» F1 — скороспелая высокоурожайная культура универсального назначения, адаптированная как для открытого грунта, так и для теплиц.
Период вегетации от всходов до сбора первого урожая составляет 35–38 дней. Растение характеризуется средней силой роста и формированием до 3 завязей в каждом узле.
Плоды достигают 11–13 см в длину при массе 120–150 г. Сорт отличается превосходными вкусовыми характеристиками и отсутствием горечи, а показатели урожайности достигают 14 кг/м².
Гибрид обладает устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, что позволяет выращивать его в северных регионах. Кроме того, сорт демонстрирует высокий иммунитет к вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе и корневой гнили.
Фото сгенерировано ИИ
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