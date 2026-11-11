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В Петербурге представили расписание мобильных прививочных пунктов на ноябрь

Опубликовано: 11 ноября 2026 20:59
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге представили расписание мобильных прививочных пунктов на ноябрь
фото Global Look Press
Где и когда работают мобильные пункты в Петербурге

В ноябре в Санкт‑Петербурге развернули сеть передвижных пунктов вакцинации — они принимают пациентов прямо в торговых центрах, у станций метро и на городских площадках.

Такой формат удобен: не нужно ехать в поликлинику, можно зайти по пути с работы или после похода за покупками.

Где открыты пункты по районам

  • Адмиралтейский: ТЦ «ПИК» (ул. Ефимова, 2А) — по четвергам (12, 19, 26 ноября) с 16:00 до 20:00 и по субботам (14, 21, 28 ноября) с 12:00 до 16:00.
  • Василеостровский: у метро «Василеостровская» (по вторникам 10, 17, 24 ноября, 15:00–19:00) и у метро «Приморская» (по пятницам 13, 20, 27 ноября, 15:00–19:00).
  • Выборгский: у метро «Озерки» — ежедневно по будням до 27 ноября (9:30–19:30).
  • Кировский: у метро «Ленинский проспект» (до 30 ноября, будни 9:00–19:00) и у «Проспекта Ветеранов» (до 13 ноября, будни 15:30–19:00).
  • Колпинский: на вокзале в Колпино и в ТЦ «Меркурий», а также в отдельных локациях (Колпино, Дудергоф, Горелово, Красное Село) — в разные дни ноября с короткими окнами приёма.
  • Красносельский: ул. Маршала Захарова, 21 (у ТЦ «Пловдив») — с 11 по 13 ноября по будням.
  • Невский: у метро «Улица Дыбенко» (проспект Большевиков, 18а) и у «Ломоносовской» — будни до 13 ноября.

Что важно помнить перед визитом

Пункты работают по расписанию, которое опубликовал Роспотребнадзор, и в некоторых локациях приём идёт всего несколько часов. Чтобы не приехать зря, лучше заранее сверить дату и время.

Такой формат делает вакцинацию проще: главное — немного спланировать маршрут и время, и нужная помощь окажется буквально в двух шагах.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему рост тарифов может обернуться для Петербурга неплатежами за ЖКУ.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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