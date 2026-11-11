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Зима в Петербурге будет теплее климатической нормы — но лишь немного

Опубликовано: 11 ноября 2026 19:47
 Проверено редакцией
Городовой ру
Зима в Петербурге будет теплее климатической нормы — но лишь немного
фото Global Look Press
Как это отразится на погоде в городе

Зима в этом году решила не морозить по-старинке: в Петербурге она будет заметно мягче привычной. По прогнозам, среднемесячная температура декабря окажется около 0 градусов, а в целом сезон порадует показателями на 1,3 градуса выше нормы.

Каким будет декабрь

Декабрь станет самым тёплым месяцем предстоящей зимы — его средняя температура приблизится к нулевой отметке. Это не значит, что снега не будет: из-за близости к нулю осадки нередко будут выпадать в смешанной фазе — то дождь, то мокрый снег.

При этом резких арктических вторжений синоптики не прогнозируют, так что сильных морозов ждать не приходится.

Январь и общий тренд по стране

Самым холодным месяцем сезона окажется январь — именно на него придётся основная доля морозных дней. В целом по России зима тоже будет теплее обычного: особенно заметный плюс прогнозируют в Петропавловске‑Камчатском, городах Поволжья, на Урале и в Красноярске.

Осадки: больше нормы, но не везде одинаково

Во всех крупных городах европейской части России, а также в ключевых центрах Сибири и Дальнего Востока количество осадков превысит норму. В Петербурге и Перми рост будет незначительным — резких «снежных рекордов» не предвидится.

Такая зима требует не столько экстремальной экипировки, сколько гибкости: готовность к смешанным осадкам и переменчивой погоде сделает сезон комфортнее.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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