Старые дворы и новые постройки: каким будет Петербург через 10 лет

Как спасти исторический центр

Историческое ядро Петербурга стоит на пороге серьёзного испытания: за красивыми фасадами скрываются тысячи домов с изношенной начинкой, где нет лифтов и нормальных парковок.

Архитектор Михаил Кондиайн, выступая на Архитектурном биеннале, предложил свой взгляд на ближайшее десятилетие мегаполиса.

Риск старения старого фонда

По мнению Кондиайна, в ближайшие десять лет город рискует упереться в критическую точку старения исторической застройки. Сейчас в центре стоит около 8 тысяч рядовых жилых домов, где по‑прежнему сохраняются коммунальные квартиры, а таких удобств, как лифты и парковки, нет.

Косметический ремонт фасадов решает вопрос внешнего вида, но не меняет качество жизни внутри — а именно это и является ключевой проблемой.

Идея комплексной реконструкции

Архитектор предлагает вернуть разрешение на комплексную внутреннюю реконструкцию зданий. Но с важным условием: любые новые постройки и перестройки внутри кварталов должны строго сохранять историческую структуру застройки, включая знаменитые дворы‑колодцы.

Такой баланс позволит модернизировать дома изнутри, не разрушая их облик.

Автомобили — под землю

Чтобы освободить старинные улицы от машин, эксперт предлагает прятать паркинги и новые постройки под землю. Успешный пример — комплекс «Стокманн» на Невском проспекте: за историческими стенами там оборудовали вместительную подземную автостоянку, которая разгрузила окружающие проезды.

Что мешает сегодня

Из‑за тотального запрета на внутреннюю перепланировку бизнес ушёл из центра. Кондиайн считает: единственный способ спасти здания от разрушения — создать понятные защитные правила для частных инвесторов, чтобы они могли работать с историческим фондом без риска нарушить его облик.

Баланс между наследием и комфортом — задача непростая, но от неё зависит будущее центра Петербурга: либо дома получат вторую жизнь, либо город будет наблюдать их медленное разрушение.

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