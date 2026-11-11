Плитка в ванной не в почете: в тренде новый материал - дешевле, а выглядит элитно

Они не требуют подготовки и идеального выравнивания стен, поверхность получается почти полностью бесшовной без особых усилий. Как и плитка, панели влагоустойчивые и прослужат вам долгое время.
Особенности
Стеновые панели – готовые листы или плиты из пластика, акрила, стекла, МДФ, композитных материалов. Есть панели, стилизованные под бетон, камень, дерево или металл.
Преимущества:
- простой и быстрый монтаж;
- возможность самостоятельной установки;
- доступная стоимость.
Если некоторые панели повреждены, исправлять всю отделку не придется.
Еще один плюс – возможность сделать «шкаф-невидимку» или «потайную дверь», если какой-либо элемент в интерьере хочется скрыть.
Разновидности панелей
Самый доступный по цене вариант – ПВХ: он легкий, влагостойкий, выпускается в разных оттенках и фактурах.
МДФ – стильная имитация древесины. Важно, чтобы у панелей был сертификат влагостойкости, иначе материал рискует разбухнуть. Для защиты стыков воспользуйтесь санитарным герметиком.
Акрил – легкий и не выцветает, может использоваться для акцентирования отдельной стены. В продаже есть матовые и глянцевые панели.
HPL-панели – очень прочные и влагостойкие, стилизуются под бетон, древесину и натуральный камень. Для их производства под давлением спрессовывают композитные слои.
Стеклянные панели делают из закаленного стекла толщиной 6-10 мм. Они влагостойкие, за ними легко ухаживать (но могут быть видны капли от воды). Смотрятся эффектно – могут быть матовыми, прозрачными, с фотопечатью, однако стоят дорого.
Как установить
Панели можно установить на каркас – тогда выравнивать стены необязательно, к тому же можно скрыть коммуникации.
Другой вариант – прямо на стены с помощью крепежа или клея. Панели должны быть легкими, а основание – ровным.
По периметру необходимо оставить зазор в 5-7 мм на температурное расширение материала. Скрыть компенсационный зазор можно с помощью декоративных элементов.