Плитка в ванной не в почете: в тренде новый материал - дешевле, а выглядит элитно

Стеновые панели – отличная альтернатива керамической плитке.

Они не требуют подготовки и идеального выравнивания стен, поверхность получается почти полностью бесшовной без особых усилий. Как и плитка, панели влагоустойчивые и прослужат вам долгое время.

Особенности

Стеновые панели – готовые листы или плиты из пластика, акрила, стекла, МДФ, композитных материалов. Есть панели, стилизованные под бетон, камень, дерево или металл.

Преимущества:

простой и быстрый монтаж;

возможность самостоятельной установки;

доступная стоимость.

Если некоторые панели повреждены, исправлять всю отделку не придется.

Еще один плюс – возможность сделать «шкаф-невидимку» или «потайную дверь», если какой-либо элемент в интерьере хочется скрыть.

Разновидности панелей

Самый доступный по цене вариант – ПВХ: он легкий, влагостойкий, выпускается в разных оттенках и фактурах.

МДФ – стильная имитация древесины. Важно, чтобы у панелей был сертификат влагостойкости, иначе материал рискует разбухнуть. Для защиты стыков воспользуйтесь санитарным герметиком.

Акрил – легкий и не выцветает, может использоваться для акцентирования отдельной стены. В продаже есть матовые и глянцевые панели.

HPL-панели – очень прочные и влагостойкие, стилизуются под бетон, древесину и натуральный камень. Для их производства под давлением спрессовывают композитные слои.

Стеклянные панели делают из закаленного стекла толщиной 6-10 мм. Они влагостойкие, за ними легко ухаживать (но могут быть видны капли от воды). Смотрятся эффектно – могут быть матовыми, прозрачными, с фотопечатью, однако стоят дорого.

Как установить

Панели можно установить на каркас – тогда выравнивать стены необязательно, к тому же можно скрыть коммуникации.

Другой вариант – прямо на стены с помощью крепежа или клея. Панели должны быть легкими, а основание – ровным.

По периметру необходимо оставить зазор в 5-7 мм на температурное расширение материала. Скрыть компенсационный зазор можно с помощью декоративных элементов.