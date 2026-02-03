Образование

В 2017 году окончила Уральский государственный педагогический университет по специальности «Преподаватель английского языка» (ИИЯ УрГПУ). Обучение включало в том числе и метапредметные дисциплины, что позволило развить лингвистические навыки не только на английском, но и на русском языке.

Профессиональный опыт

Свой путь в журналистике начала еще в школьные годы, работая копирайтером на текстовых фриланс-биржах. Сотрудничала с заказчиками по разноплановым задачам и проектам. Умею работать с большими объемами информации, вычленять самое главное и полезное, писать структурированные и легкочитаемые тексты.

Публиковалась на порталах PrimaMedia.ru и «Журнал Уфа». В данное время сотрудничаю с «Городовым». Моя цель – обеспечить читателей портала самыми увлекательными и полезными публикациями, которые делают жизнь проще и интереснее.

О себе

Люблю читать – от классики до современных известных и не очень авторов, занимаюсь танцами. Меломан, мама двух малышей-мальчишек.