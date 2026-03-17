Кабачки-скороспелы: эти 3 сорта дают урожай через месяц – ультраранние плоды все лето без перерыва

Какие сорта кабачков созревают практически молниеносно

Оказывается, существуют ультраранние сорта кабачков, которые дают урожай уже через 35-45 дней после всходов. Если вы посадите их в мае, уже в июле на вашей сковороде будут скворчать аппетитные кружочки. Об этих сортах рассказала автор Дзен-канала «Волжский сад».

«Белуга»

Сорт выведен агрофирмой «АЭЛИТА». В среднем уже через 40 дней после появления всходов вы получите первые плоды. Кусты компактные, вес плодов – в пределах 500-900 г, мякоть сочная, вкусная, белая с желтым оттенком. Как только появятся первые плоды – сразу их собирайте, и тогда растение будет плодоносить еще чаще.

«Ролик»

Если в вашем регионе лето холодное и короткое, присмотритесь к «роликам»: этот сорт плодоносит и в прохладную погоду. Особого ухода за собой не требует. Уже через 35 дней после всходов созреет урожай. Кусты также компактные, плоды – цилиндрические, весят в пределах 1 кг, светло-зеленые.

«Белый медведь»

Плоды созреют через 35 дней после появления всходов. Сорт не требует ухода, но при этом дает 100% всхожесть. Отличается устойчивостью к температурным перепадам и холодам. Плоды овальной формы, невероятно вкусные, весят в пределах 1,5 кг.

Советы и идеи

В мае растения лучше прикрыть пленкой или спанбондом, даже если сорт устойчив к холодам. Так вы получите первый урожай примерно на неделю раньше.

На один квадратный метр грядки высаживайте максимум 3 растения. Если их будет больше, риск заболеваний увеличится, а урожайность снизится. В кислую почву кабачки высаживать не нужно – они хорошо растут и развиваются в нейтральном и слабощелочном грунте.

Как только длина плодов достигнет 15-20 см, снимайте их с куста. Так кожица будет нежной, а новые завязи начнут формироваться еще быстрее.

Наконец, чтобы получать урожай кабачков все лето, сейте ранние сорта с интервалом в пару недель в несколько сроков. Другой вариант – посадить одновременно и ультраранние, и среднеспелые сорта.

