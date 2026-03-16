Не картошка, а феерия вкуса: с куста по 10 кг клубней и в сырость, и в зной - все сладкие, ровные, крупные
Не картошка, а феерия вкуса: с куста по 10 кг клубней и в сырость, и в зной - все сладкие, ровные, крупные

Опубликовано: 16 марта 2026 12:53
 Проверено редакцией
Устойчивый сорт картофеля для сырого и холодного лета 

На свете существует свыше четырех тысяч разнообразных сортов и гибридов картофеля. Разумеется, определить среди них наиболее подходящий - задача не из легких. Чаще всего люди полагаются на советы опытных дачников, а также на рекомендации друзей и соседей. Однако разобраться в таком многообразии культуры все равно весьма трудно. Кандидат сельскохозяйственных наук и эксперт портала "Антонов сад" Галина Кузьмицкая назвала один из урожайных сортов картофеля.

"Янка"

Это среднеспелый сорт. Средняя урожайность составляет 250–320 кг, но он способен давать и до 600 кг с сотки, особенно на легких почвах. "Янка" формирует ровные, округлые клубни по 80–100 г каждый. Кожура плодов желтая, а мякоть белая. Примечательно, что все клубни имеют примерно одинаковый размер.

Хранение и лежкость

Урожай можно хранить очень долго (с сохранением более 96% качества), что также касается и его транспортировки. Благодаря этому фасовку в сетки можно начинать непосредственно в процессе сбора урожая. Картофель богат крахмалом и отлично подходит для приготовления картофеля фри и чипсов.

Интересный факт

Сорт слабо подвержен фитофторозу и картофельному раку. Однако, если клубни надолго остаются в земле, возникает риск поражения проволочником, что требует своевременной уборки.

Личный опыт дачников

"Янка" - отличный сорт. Он имеет превосходную способность быстро адаптироваться к прохладному летнему климату. В таких условиях растения также формируют отменный урожай, - рассказал Владимир из Самары.

"Вкусовые качества сорта на высоте. Клубни вкусные, буквально тают во рту. Каждый куст может дать по 13-15 крупных плодов", - поделился Евгений из Саратова.

Ранее портал "Городовой" рассказал про календарь подкормок рассады перца.

Автор:
Татьяна Идулбаева
