Не картошка, а феерия вкуса: с куста по 10 кг клубней и в сырость, и в зной - все сладкие, ровные, крупные

На свете существует свыше четырех тысяч разнообразных сортов и гибридов картофеля. Разумеется, определить среди них наиболее подходящий - задача не из легких. Чаще всего люди полагаются на советы опытных дачников, а также на рекомендации друзей и соседей. Однако разобраться в таком многообразии культуры все равно весьма трудно. Кандидат сельскохозяйственных наук и эксперт портала "Антонов сад" Галина Кузьмицкая назвала один из урожайных сортов картофеля.
"Янка"
Это среднеспелый сорт. Средняя урожайность составляет 250–320 кг, но он способен давать и до 600 кг с сотки, особенно на легких почвах. "Янка" формирует ровные, округлые клубни по 80–100 г каждый. Кожура плодов желтая, а мякоть белая. Примечательно, что все клубни имеют примерно одинаковый размер.
Хранение и лежкость
Урожай можно хранить очень долго (с сохранением более 96% качества), что также касается и его транспортировки. Благодаря этому фасовку в сетки можно начинать непосредственно в процессе сбора урожая. Картофель богат крахмалом и отлично подходит для приготовления картофеля фри и чипсов.
Интересный факт
Сорт слабо подвержен фитофторозу и картофельному раку. Однако, если клубни надолго остаются в земле, возникает риск поражения проволочником, что требует своевременной уборки.
Личный опыт дачников
"Янка" - отличный сорт. Он имеет превосходную способность быстро адаптироваться к прохладному летнему климату. В таких условиях растения также формируют отменный урожай, - рассказал Владимир из Самары.
"Вкусовые качества сорта на высоте. Клубни вкусные, буквально тают во рту. Каждый куст может дать по 13-15 крупных плодов", - поделился Евгений из Саратова.
