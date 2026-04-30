Где находится лучший курорт России - влюбитесь в него с первого взгляда: намного дешевле Сочи

На территории России есть множество курортных городов, но один из них выделяется особенно. Он знаменит нарзаном, целебным воздухом, большим количеством природных и архитектурных достопримечательностей, поэтому неудивительно, что курорт считается одним из лучших. Речь идет о Кисловодске. В этом городе каждый сможет провести время с пользой. Канал "Индустриальный турист" рассказал, куда сходить и что посмотреть при посещении Кисловодска.
Поход в горы
Кисловодск считается самым высоким городом Кавказских Минеральных вод, поэтому здесь обязательно стоит погулять по горам. Советуем обратить внимание на горы Красное солнышко, Малое и Большое Седло.
Архитектура Кисловодска
"Из памятников архитектуры 19 века стоит отметить главный символ города - Нарзанную галерею. Она была построена в 1853 году главным зодчим КМВ Самуилом Уптоном - уроженцем Великобритании. Так что не удивительно, что его творение приобрело "английский дух"", - сообщает источник.
Также стоит посетить Нарзанные ванны, которые были построены в 1903 году. Архитектура здания является уникальной, ведь оно спроектировано в индо-сарацинском стиле с мавританскими чертами.
Для любителей прогулок
После посещения архитектурных достопримечательностей можно перейти к прогулкам.
Выразительные красные скалы
Являются визитной карточкой города, находятся на территории местного парка. Скалы считаются памятниками природы, ведь они были сформированы миллионы лет назад. Красный оттенок получается из-за гидроокисей азота. Здесь можно даже найти скалы в форме красных грибов.
Сосновая гора
На эту гору стоит подняться из-за красивой природы, живописных видов. Для удобства здесь есть лестница, которая состоит из 400 ступеней.
Курортный бульвар
Курортный бульвар относится к одной из старейших улиц города, ведь он появился еще до революции. Раньше здесь было высажено много тополей, но теперь деревья заменяют красочные клумбы с цветами.
Храм воздуха
Является лучшей смотровой площадкой города. Отсюда открываются прекрасные виды, поэтому не забудьте сделать несколько кадров на память.
Туевая аллея
Эту аллею считают самым загадочным, атмосферным местом парка. Здесь растут туи, при этом посажены они очень плотно, из-за чего сюда практически не проникает свет. Никто не знает, кем была высажена аллея, и с какой целью деревья размещались насколько близко.
