Где находится лучший курорт России - влюбитесь в него с первого взгляда: намного дешевле Сочи

Российский курорт, который сочетает в себе красоту и низкие цены

На территории России есть множество курортных городов, но один из них выделяется особенно. Он знаменит нарзаном, целебным воздухом, большим количеством природных и архитектурных достопримечательностей, поэтому неудивительно, что курорт считается одним из лучших. Речь идет о Кисловодске. В этом городе каждый сможет провести время с пользой. Канал "Индустриальный турист" рассказал, куда сходить и что посмотреть при посещении Кисловодска.

Поход в горы

Legion-Media

Кисловодск считается самым высоким городом Кавказских Минеральных вод, поэтому здесь обязательно стоит погулять по горам. Советуем обратить внимание на горы Красное солнышко, Малое и Большое Седло.

Архитектура Кисловодска

Legion-Media

"Из памятников архитектуры 19 века стоит отметить главный символ города - Нарзанную галерею. Она была построена в 1853 году главным зодчим КМВ Самуилом Уптоном - уроженцем Великобритании. Так что не удивительно, что его творение приобрело "английский дух"", - сообщает источник.

Legion-Media

Также стоит посетить Нарзанные ванны, которые были построены в 1903 году. Архитектура здания является уникальной, ведь оно спроектировано в индо-сарацинском стиле с мавританскими чертами.

Для любителей прогулок

После посещения архитектурных достопримечательностей можно перейти к прогулкам.

Legion-Media

Выразительные красные скалы

Являются визитной карточкой города, находятся на территории местного парка. Скалы считаются памятниками природы, ведь они были сформированы миллионы лет назад. Красный оттенок получается из-за гидроокисей азота. Здесь можно даже найти скалы в форме красных грибов.

Сосновая гора

На эту гору стоит подняться из-за красивой природы, живописных видов. Для удобства здесь есть лестница, которая состоит из 400 ступеней.

Курортный бульвар

Курортный бульвар относится к одной из старейших улиц города, ведь он появился еще до революции. Раньше здесь было высажено много тополей, но теперь деревья заменяют красочные клумбы с цветами.

Храм воздуха

Является лучшей смотровой площадкой города. Отсюда открываются прекрасные виды, поэтому не забудьте сделать несколько кадров на память.

Туевая аллея

Legion-Media

Эту аллею считают самым загадочным, атмосферным местом парка. Здесь растут туи, при этом посажены они очень плотно, из-за чего сюда практически не проникает свет. Никто не знает, кем была высажена аллея, и с какой целью деревья размещались насколько близко.

Читайте также на портале "Городовой":

Что можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Какой город России является самым труднодоступным.

Российский город, в котором смешалась архитектура Италии и Бельгии.