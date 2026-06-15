Бизнес выбирает Петербург: город вошел в топ-5 направлений для деловых поездок

Петербург уступил по популярности деловых поездок только Москве. Весной 2026 года город на Неве вошел в топ-5 направлений для внутренних командировок вместе с Екатеринбургом, Казанью и Краснодаром.
Российский бизнес все чаще ездит по стране — доля внутренних поездок достигла 86,9%.
Средняя рабочая поездка по России занимает 2,1 дня. Самый дорогой чек — в Перми: недельное проживание шестерых сотрудников обошлось в 375 000 рублей.
Петербург занимает твердое второе место после Москвы. Весенний сезон показал, что бизнес делает упор на ключевые региональные мегаполисы.
Международные командировки
В топ популярных зарубежных направлений вошли: Китай, Беларусь, Турция, Казахстан, Узбекистан.
Иностранные рабочие выезды длятся чуть дольше — в среднем 2,9 дня. Абсолютным лидером по расходам весной стал Египет. Руководство компании заплатило более 1,2 миллиона рублей за проживание шести человек в пятизвездочном отеле Каира.
Что это значит для бизнеса
Компании все чаще выбирают внутренние командировки, экономя на зарубежных поездках. Петербург уверенно удерживает статус одного из главных деловых центров страны. Спрос на деловые поездки в город растет — значит, растет и цена на проживание, транспорт и услуги.
Вывод
Бизнес переориентируется на Россию: почти 87% командировок — внутренние. Петербург — второй по популярности город после Москвы. Если вы планируете деловую поездку в Северную столицу, закладывайте бюджет чуть выше среднего — спрос высок, цены тоже. И бронируйте гостиницы заранее. Об этом передает "МК-Петербург".
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