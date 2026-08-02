Какие русские фамилии на самом деле татарские — неожиданный список

Тюркские корни русских фамилий

Многие уверены, что их родословная — это сплошь исконно русские линии, без всяких «посторонних» примесей. Но реальность куда интереснее: в десятках привычных фамилий прячется тюркское прошлое.

И дело тут не всегда в далёких кочевниках — часто всё сводится к словам и прозвищам, которые прижились на Руси и стали именами семей.

Откуда взялись тюркские следы

На протяжении веков Русь тесно соприкасалась с тюркскими народами, и язык охотно перенимал удобные и звучные слова. Так появлялись прозвища, а из них — фамилии. Причём нередко смысл был совсем бытовым, а вовсе не «знатным».

Вот несколько ярких примеров, где тюркский след читается отчётливо:

Шереметевы — от старотатарского «шеремет» («бедолага», «невезучий»);

Карамзины — от «Кара‑Мурза» («чёрный князь»), обычно так называли смуглых людей;

Тургеневы — фамилия идёт от имени мурзы Арслана Тургена: «Арслан» значит «лев», «Турген» — «быстрый»;

Булгаковы — от слова «булгак» («внушительный», «важный»);

Шараповы — от «шараф» («смелый», «доблестный»).

Не только про дворян

Тюркские элементы встречаются не только у знатных родов. Казачьи и крестьянские фамилии тоже хранят эти следы: например, Сагайдаков — от «сагайдак», то есть футляр для лука и стрел.

А фамилия Майданов отсылает к слову, обозначавшему площадь или место для ярмарок и собраний. Даже внешне «чисто русские» фамилии вроде Кадышевой ведут род от касимовских татар: имя Кадыш означало «брат», «родственник».

Вывод

История фамилий — это живая карта культурных связей: в каждом имени можно найти отголоски давних обменов, профессий и даже шуток, отмечает источник. Изучая свои корни, не стоит искать только «чистые» линии — именно смешение традиций делает родословную по-настоящему интересной.

Личный опыт автора

Однажды разбирала старые письма и наткнулась на незнакомую фамилию родственника — и пошла по цепочке, пока не дошла до тюркского корня. С тех пор к любой фамилии отношусь как к маленькой загадке. Теперь люблю рассказывать такие истории за семейным столом — родственники слушают с удивлением и интересом.

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