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Готовлю аджику с ароматной зеленью - не петрушка и не укроп: вкус закуски становится идеальным

Опубликовано: 2 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Готовлю аджику с ароматной зеленью - не петрушка и не укроп: вкус закуски становится идеальным
Готовлю аджику с ароматной зеленью - не петрушка и не укроп: вкус закуски становится идеальным
Городовой ру
Как приготовить ароматную аджику с кинзой

Существуют сотни рецептов аджики. Кто-то добавляет в нее яблоки, кабачки или морковь, но лучше уделить внимание более классическим вариантам. Портал “Аймкук” советует приготовить острую закуску с кинзой.

Ингредиенты:

  • помидоры - 1,5 кг;
  • болгарский перец - 500 г;
  • чеснок - 70 г;
  • кинза свежая - 60 г;
  • острый перец красный - по вкусу;
  • соль - 1 чайная ложка;
  • сахар - 2 чайные ложки;
  • растительное масло - 2 столовые ложки.

Приготовление:

Ополоснуть все овощи. Помидоры нарезать средними кусками, у болгарского и острого перца удалить плодоножки и семечки, нарезать в произвольной форме. Чеснок почистить.

Выложить помидоры, два вида перца в блендер, измельчить до пюреообразной массы. Перелить ее в кастрюлю, поставить на средний огонь и довести до кипения. Убавить огонь, готовить в течение 20 минут.

Добавить измельченный чеснок, масло, сахар и соль. Продолжить готовить в течение 10 минут. После этого необходимо добавить нарезанную кинзу, проварить еще 2 минуты и выключить. Горячую аджику разлить по стерилизованным банкам, закрутить винтовой крышкой. Перевернуть банки, накрыть их полотенцами. Остывшую закуску хранить в холодильнике.

Личный опыт

Вкус этой аджики заключается не только в томате и перцах, но и кинзе. Я пробовала заменить зелень петрушкой, но получается другой вкус. Лучше не эксперементировать.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить аджику без варки.

Автор:
Полина Аксенова
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