Готовлю аджику с ароматной зеленью - не петрушка и не укроп: вкус закуски становится идеальным

Существуют сотни рецептов аджики. Кто-то добавляет в нее яблоки, кабачки или морковь, но лучше уделить внимание более классическим вариантам. Портал “Аймкук” советует приготовить острую закуску с кинзой.
Ингредиенты:
- помидоры - 1,5 кг;
- болгарский перец - 500 г;
- чеснок - 70 г;
- кинза свежая - 60 г;
- острый перец красный - по вкусу;
- соль - 1 чайная ложка;
- сахар - 2 чайные ложки;
- растительное масло - 2 столовые ложки.
Приготовление:
Ополоснуть все овощи. Помидоры нарезать средними кусками, у болгарского и острого перца удалить плодоножки и семечки, нарезать в произвольной форме. Чеснок почистить.
Выложить помидоры, два вида перца в блендер, измельчить до пюреообразной массы. Перелить ее в кастрюлю, поставить на средний огонь и довести до кипения. Убавить огонь, готовить в течение 20 минут.
Добавить измельченный чеснок, масло, сахар и соль. Продолжить готовить в течение 10 минут. После этого необходимо добавить нарезанную кинзу, проварить еще 2 минуты и выключить. Горячую аджику разлить по стерилизованным банкам, закрутить винтовой крышкой. Перевернуть банки, накрыть их полотенцами. Остывшую закуску хранить в холодильнике.
Личный опыт
Вкус этой аджики заключается не только в томате и перцах, но и кинзе. Я пробовала заменить зелень петрушкой, но получается другой вкус. Лучше не эксперементировать.
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