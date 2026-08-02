«Кураж» и «Герман» - не котируются: из Сибири пришла новинка получше - огурцов на 50% больше

Селекционеры ежегодно предлагают сорта, которые не только бьют рекорды по урожайности, но и выживают там, где классика погибает. Один из таких ярких примеров — гибридный огурец, доказавший свою состоятельность в экстремальных погодных условиях этого сезона. Возьмите его на заметку, если устали бороться с болезнями и пустоцветами.
Почему гибрид не подвел в зной и дожди
Этот сезон выдался тяжелым для огородников: изнуряющая жара с ветрами сменялась затяжными ливнями, а ночи не приносили прохлады. Большинство сортов в таких условиях сбрасывали завязи и болели, но этот гибрид сохранял тургор листьев.
Секрет — в отсутствии кукурбитацина (гормона стресса), который отвечает за горечь. Даже при атаках вредителей кусты продолжают плодоносить.
Ключевые правила агротехники для рекорда
Чтобы получить максимум с куста, следуйте проверенной схеме. Высаживайте не гуще двух растений на квадратный метр, заполняя лунки компостом.
Формируйте культуру строго в один стебель, удаляя цветы и завязи в нижних 3-4 узлах — это перенаправит питание на верхний ярус. Поливайте регулярно, не допуская пересыхания почвы, но и не заливая корни. Собирайте зеленцы утром или вечером, когда они достигают длины 5-8 см и максимально упруги.
Личный опыт
В этом году автор «Городового» Алина Владимирова посеяла на даче у родителей семена прямо в открытый грунт и уже во второй декаде июня сняла первые зеленцы. При минимальном уходе с каждого квадратного метра собрала около 25 кг упругих огурцов, и плодоношение не прекращалось даже в самые жаркие дни.
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