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Хайям одной фразой объяснил, что такое Рай и Ад: что на самом деле ждет человека на том свете – ответ прост

Опубликовано: 1 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
Хайям одной фразой объяснил, что такое Рай и Ад: что на самом деле ждет человека на том свете – ответ прост
Хайям одной фразой объяснил, что такое Рай и Ад: что на самом деле ждет человека на том свете – ответ прост
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Омар Хайям, выдающийся персидский ученый и поэт, получил широкую известность благодаря своим философским рубаи, посвященным осмыслению бытия. Тысячу лет назад этот мудрец сформулировал свое видение рая и ада, а также четко определил смысл жизни и отношение к смерти.

Небо — пояс загубленной жизни моей, Слезы павших — соленые волны морей. Рай — блаженный покой после страстных усилий, Адский пламень — лишь отблеск угасших страстей.

По мнению Омара Хайяма, смерть человека означает полное исчезновение, растворение без остатка. Поскольку этого невозможно избежать, следует ценить каждый прожитый день и стремиться к обретению счастья.

Материальные ценности не имеют значения после смерти. В связи с этим не стоит превращать жизнь в непрерывную погоню за деньгами и богатством.

Персидский мыслитель утверждал, что рай и ад существуют для каждого человека при жизни. Рай представляет собой состояние покоя, тогда как адское пламя символизирует болезненные переживания от угасших страстей.

Каждый человек сам определяет, где ему пребывать — в аду или в раю. Каждый сам творит свое счастье или несчастье.

Ранее мы рассказали, как избавиться от судьбы-злодейки.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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