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1 пакет из морозилки – и огурцы увешаны зеленцами до самых холодов: шпарят плоды как на заводе, пероноспороз обходит стороной

Опубликовано: 1 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
1 пакет из морозилки – и огурцы увешаны зеленцами до самых холодов: шпарят плоды как на заводе, пероноспороз обходит стороной
1 пакет из морозилки – и огурцы увешаны зеленцами до самых холодов: шпарят плоды как на заводе, пероноспороз обходит стороной
Городовой ру
Как увеличить урожайность огурцов и защитить их от болезней

Корневая система огурцов располагается близко к поверхности почвы, что обуславливает необходимость их регулярной подкормки на каждом этапе развития. В случае обеднения почвы даже наиболее урожайные сорта могут сбрасывать цветы, завязи и прекращать плодоношение.

Чем подкормить огурцы

Высокую эффективность демонстрирует молочная сыворотка, которую можно получить из кефира. Для этого нужно оставить упаковку кисломолочного продукта в морозильной камере на ночь, а затем разморозить. В результате будет получена нежная творожная масса и сыворотка, богатая питательными веществами.

Как приготовить подкормку

Для приготовления подкормки следует развести 100 мл сыворотки в 1 литре воды, после чего можно приступать к опрыскиванию растений. Такая обработка также способствует защите культуры от многих заболеваний, включая пероноспороз.

В августе также хорошо использовать калимагнезию, поскольку это вещество содержит большое количество калия, необходимого для высокой урожайности. Нужно добавить 2 столовые ложки калимагнезии в 10 литров воды.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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