1 пакет из морозилки – и огурцы увешаны зеленцами до самых холодов: шпарят плоды как на заводе, пероноспороз обходит стороной

Корневая система огурцов располагается близко к поверхности почвы, что обуславливает необходимость их регулярной подкормки на каждом этапе развития. В случае обеднения почвы даже наиболее урожайные сорта могут сбрасывать цветы, завязи и прекращать плодоношение.
Чем подкормить огурцы
Высокую эффективность демонстрирует молочная сыворотка, которую можно получить из кефира. Для этого нужно оставить упаковку кисломолочного продукта в морозильной камере на ночь, а затем разморозить. В результате будет получена нежная творожная масса и сыворотка, богатая питательными веществами.
Как приготовить подкормку
Для приготовления подкормки следует развести 100 мл сыворотки в 1 литре воды, после чего можно приступать к опрыскиванию растений. Такая обработка также способствует защите культуры от многих заболеваний, включая пероноспороз.
В августе также хорошо использовать калимагнезию, поскольку это вещество содержит большое количество калия, необходимого для высокой урожайности. Нужно добавить 2 столовые ложки калимагнезии в 10 литров воды.