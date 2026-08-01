Для чего девушки в Японии стоят на дорогах с табличками в руках: ценятся среди местных жителей

Когда туристы приезжают в Японию, то они могут заметить весьма необычную картину. На дорогах крупных городов стоят девушки с табличками в руках. Некоторые стараются прятать лицо, другие относятся к своей работе более спокойно.

Чаще всего японки одеты очень необычно для европейцев, при этом они все выглядят молодыми. В основном на них можно увидеть костюмы из аниме. Создается ощущение, что девушки занимаются здесь чем-то неприличным, но правда окажется неожиданной.

Для чего девушки стоят на улицах

“Знаете что они делают? Зазывают прохожих в специальные кафе, где будут вас обслуживать. Они могут стать другом и поговорить по душам, могут просто молча приносить еду и напитки. За отдельную плату можно с ними сфотографироваться на память – за каждую из услуг будет своя цена, но все в рамках приличия”, - сообщает дзен-канал “Лайк, Трэвел, Путешествия”.

Во всех заведениях есть видеокамеры и охрана, которая будет следить за тем, чтобы никто из посетителей не позволил себе лишнего.

Зачем японцам это нужно

В Японии много одиноких людей, которым просто требуется внимание и общение. Именно ради этого и открыты многие кафе с девушками. Люди могут прийти сюда, когда им нужно поделиться своими переживаниями, хорошими новостями и т.д.

В таких заведениях к гостям относятся очень уважительно, всегда выслушивают их, не перебивают. Сюда могут приходить даже дети, при этом для них будет действовать скидка.

Личный опыт

Я видела таких девушек во время отдыха в Токио. Признаюсь, что меня изначально посетили совершенно другие мысли. Была удивлена, когда узнала правду.

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