Бабуля знала толк: зеркало с луком и сахар с лавровым листом — 22 хитрости из СССР, которые до сих пор использую

Простые и доступные средства, которые заменят дорогую бытовую химию. Сохраняйте и пользуйтесь.

Современные чистящие средства дороги и часто содержат агрессивную химию. Однако многие бытовые проблемы можно решить простыми и доступными способами, которые использовали ещё наши бабушки. Они не уступают магазинным, а часто даже превосходят их по эффективности и безопасности, пишет "VITEK работает".

Окна и стёкла

Окна можно мыть без разводов, если добавить в воду совсем немного крахмала — и стёкла заиграют чистотой. А чтобы они не запотевали, стоит протереть их смесью глицерина и жидкого мыла (один к одному), а потом отполировать грубой тканью. Стеклянная посуда, кстати, тоже засияет по-новому, если ополоснуть её водой с уксусом или солью.

Металл и техника

С металлом и техникой — своя история. Потускневшие поверхности можно привести в порядок кашицей из лука и воды: после полировки сухой тканью блеск возвращается. Никель и серебро хорошо отзываются на шерстяную ткань с нашатырём. Налёт на смесителях убирается обычным растительным маслом, а если на утюге появились тёмные пятна — поможет жидкость для снятия лака.

Кухонные хитрости

На кухне тоже есть пара неочевидных приёмов:

Чтобы горячий хлеб резался ровно, нож опускают в кипяток и сразу вытирают насухо.

Затупившийся нож можно поправить о донышко керамической чашки.

Если суп пересолен, в него опускают мешочек с рисом минут на пятнадцать — он вытянет лишнюю соль.

А панировочные сухари проще всего сделать из замороженного хлеба, просто натерев его на тёрке.

Хранение и уход

Для хранения продуктов и вещей есть свои секреты. Чеснок останется свежим до самой весны, если убрать его в коробку с крупной солью. Веник прослужит дольше, если на пару минут замочить его в горячей солёной воде. И чтобы в крупах и сахаре не заводились насекомые, достаточно положить туда лавровый лист.

Удаление пятен и чистка ковров

С пятнами и коврами тоже можно справиться простыми средствами. Свежие жирные пятна на хлопке заливают кипятком тонкой струйкой — и грязь буквально исчезает на глазах. Запах в холодильнике убирает обычный кофейный жмых. А для чистки ковров наши предки использовали картофельную кожуру: её разбрасывали по ворсу, а через время сметали веником — и ковёр становился чистым.

Мелкие полезные советы

И ещё пара мелочей, которые могут пригодиться в любой момент:

Детская присыпка помогает развязать тугие узлы.

Крем для обуви прекрасно маскирует царапины на полированной мебели.

Луковица, натёртая на зеркало, отпугивает мух.

А руки после чистки свёклы и картофеля отмываются лимонным соком без следа.

Духовка без химии

Отдельного внимания заслуживает духовка. Чтобы отмыть её без химии, нагревают до 70 градусов, выключают, ставят на нижнюю полку ёмкость с горячей водой, а на верхнюю — с нашатырём. Оставляют на ночь, и даже застарелый жир отходит легко.

Личный опыт автора

Когда я начала пользоваться бабушкиными методами, я удивилась, насколько они эффективнее многих покупных средств. Особенно впечатлила чистка духовки нашатырём — результат идеальный, а химического запаха нет. Теперь редко покупаю дорогую бытовую химию.

Вывод

Бабушкины хитрости — это доступные, безопасные и проверенные временем способы поддерживать чистоту в доме. Крахмал, лук, соль, нашатырь и другие простые ингредиенты решают бытовые проблемы не хуже дорогих средств, а часто и лучше.

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