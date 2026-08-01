Что раздражает проводников в пассажирах - это происходит постоянно: пора запомнить

Что раздражает проводников в пассажирах - это происходит постоянно: пора запомнить Городовой ру

Не всегда путешествия на поезде проходят гладко как для пассажира, так и для проводника. Сотрудники РЖД также способны испытывать раздражение в некоторых ситуациях, что легко объяснить.