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Что раздражает проводников в пассажирах - это происходит постоянно: пора запомнить

Опубликовано: 1 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Что раздражает проводников в пассажирах - это происходит постоянно: пора запомнить
Что раздражает проводников в пассажирах - это происходит постоянно: пора запомнить
Городовой ру
Не всегда путешествия на поезде проходят гладко как для пассажира, так и для проводника. Сотрудники РЖД также способны испытывать раздражение в некоторых ситуациях, что легко объяснить.

Автор дзен-канала “Зоркий” пообщался с российскими проводниками на этот счет. После этого он смог понять, что больше чего раздражает железнодорожников в пассажирах.

Опоздания

Когда до отправки поезда остается буквально 1-2 минуты, то проводник начинает закрывать дверь. В этот момент обязательно найдется хотя бы один человек, который несется по платформе с чемоданом. Таких пассажиров принято сажать на поезд, но для проводника это является стрессом.

Слишком большой багаж у пассажира

Некоторые пассажиры предпочитают выставлять большой багаж в проходе, так как он не помещается в специальные отделения. Проводнику приходится объяснять правила, нервничать, пытаться найти для такого чемодана место.

Нарушение правил

“Кто-то просит открыть дверь во время стоянки там, где это запрещено. Кто-то оставляет мусор где попало. Проводнику приходится постоянно делать замечания. Не потому, что ему нравится кого-то воспитывать. Просто именно он отвечает за порядок в вагоне”, - сообщает источник.

Личный опыт

Неоднократно сталкивалась с ситуациями в поезде, при которых пассажиры неуважительно относятся к проводнику. В такие моменты всегда вступаюсь за работника РЖД, так как понимаю, что они все делают по инструкции. Мой папа в прошлом немного работал проводником.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие продукты не стоит брать в поезд.

Автор:
Полина Аксенова
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