Что раздражает проводников в пассажирах - это происходит постоянно: пора запомнить

Автор дзен-канала “Зоркий” пообщался с российскими проводниками на этот счет. После этого он смог понять, что больше чего раздражает железнодорожников в пассажирах.
Опоздания
Когда до отправки поезда остается буквально 1-2 минуты, то проводник начинает закрывать дверь. В этот момент обязательно найдется хотя бы один человек, который несется по платформе с чемоданом. Таких пассажиров принято сажать на поезд, но для проводника это является стрессом.
Слишком большой багаж у пассажира
Некоторые пассажиры предпочитают выставлять большой багаж в проходе, так как он не помещается в специальные отделения. Проводнику приходится объяснять правила, нервничать, пытаться найти для такого чемодана место.
Нарушение правил
“Кто-то просит открыть дверь во время стоянки там, где это запрещено. Кто-то оставляет мусор где попало. Проводнику приходится постоянно делать замечания. Не потому, что ему нравится кого-то воспитывать. Просто именно он отвечает за порядок в вагоне”, - сообщает источник.
Личный опыт
Неоднократно сталкивалась с ситуациями в поезде, при которых пассажиры неуважительно относятся к проводнику. В такие моменты всегда вступаюсь за работника РЖД, так как понимаю, что они все делают по инструкции. Мой папа в прошлом немного работал проводником.
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