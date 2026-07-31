Где в Петербурге поесть «по-царски»? Ищем дореволюционный дух и старинные рецепты

Санкт-Петербург — город истории, но найти ресторан, который работал еще при императорах и дожил до наших дней — задача непростая.
Большинство легендарных мест закрылись или превратились в обычные кафе. Однако пара адресов с «той самой» атмосферой всё же осталась.
Шеф-повар Павел Шолохов рассказал "Городовому, куда идти за имперским шиком и что там заказывать.
«Палкинъ»: легенда на углу Невского и Литейного
Это, пожалуй, единственный ресторан в городе, сохранивший свое имя и местоположение с дореволюционных времен.
Династия Палкиных кормила петербуржцев еще с конца XVIII века. Здесь бывали Достоевский, Чехов и Чайковский.
Атмосфера
По словам эксперта, интерьер тут исторический. Да, местами он кажется немного «пошарпанным», но в этом и есть его прелесть.
"Там по сути все меню с отсылкой на советскую и имперскую кухни, только на современный лад подачи и виденье шефа, но суть осталась прежней", - говорит шеф-повар.
Что попробовать?
- Обязательно: пончики с копченой форелью. Необычно и очень вкусно.
- На горячее: супы и блюда с «мужским» характером — сочные стейки или запеченная мозговая косточка.
- На десерт: легендарный «Шарлот глясе» с мороженым.
«Тройка»: советский шик в царских декорациях
Если «Палкинъ» — это про аристократизм, то «Тройка» на Загородном проспекте — это про русское разгулье.
Ресторану уже больше 40 лет. Он открылся в советское время, но концепцию выбрали смелую — стиль русской империи.
"Там все в стиле царской эпохи: и кабаре, и персонал в костюмах царских времен. И кухня соответствующая", - говорит эксперт.
Что попробовать?
Кухня здесь традиционная и сытная.
- Выпечка: она тут безупречная, обязательно возьмите что-то к чаю.
- Для большой компании: здесь мастерски готовят банкетные блюда. Можно заказать целого запеченного молочного поросенка или фаршированную осетрину. Подача будет точно такой, как на царских пирах.
Хотите прикоснуться к подлинной истории — идите в «Палкинъ». Хотите праздника, шоу и осетрины — бронируйте стол в «Тройке». Приятного аппетита!
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