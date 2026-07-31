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Где в Петербурге поесть «по-царски»? Ищем дореволюционный дух и старинные рецепты

Опубликовано: 31 июля 2026 17:42
 Проверено редакцией
Где в Петербурге поесть «по-царски»? Ищем дореволюционный дух и старинные рецепты
Где в Петербурге поесть «по-царски»? Ищем дореволюционный дух и старинные рецепты
Городовой ру
Шеф-повар рассказал про самые интересные гастрономические места Северной столицы. 

Санкт-Петербург — город истории, но найти ресторан, который работал еще при императорах и дожил до наших дней — задача непростая.

Большинство легендарных мест закрылись или превратились в обычные кафе. Однако пара адресов с «той самой» атмосферой всё же осталась.

Шеф-повар Павел Шолохов рассказал "Городовому, куда идти за имперским шиком и что там заказывать.

«Палкинъ»: легенда на углу Невского и Литейного

Это, пожалуй, единственный ресторан в городе, сохранивший свое имя и местоположение с дореволюционных времен.

Династия Палкиных кормила петербуржцев еще с конца XVIII века. Здесь бывали Достоевский, Чехов и Чайковский.

Атмосфера

По словам эксперта, интерьер тут исторический. Да, местами он кажется немного «пошарпанным», но в этом и есть его прелесть.

"Там по сути все меню с отсылкой на советскую и имперскую кухни, только на современный лад подачи  и виденье шефа, но суть осталась прежней", - говорит шеф-повар.

Что попробовать?

  • Обязательно: пончики с копченой форелью. Необычно и очень вкусно.
  • На горячее: супы и блюда с «мужским» характером — сочные стейки или запеченная мозговая косточка.
  • На десерт: легендарный «Шарлот глясе» с мороженым.

«Тройка»: советский шик в царских декорациях

Если «Палкинъ» — это про аристократизм, то «Тройка» на Загородном проспекте — это про русское разгулье.

Ресторану уже больше 40 лет. Он открылся в советское время, но концепцию выбрали смелую — стиль русской империи.

"Там все в стиле царской эпохи: и кабаре, и персонал в костюмах царских времен. И кухня соответствующая", - говорит эксперт.

Что попробовать?

Кухня здесь традиционная и сытная.

  • Выпечка: она тут безупречная, обязательно возьмите что-то к чаю.
  • Для большой компании: здесь мастерски готовят банкетные блюда. Можно заказать целого запеченного молочного поросенка или фаршированную осетрину. Подача будет точно такой, как на царских пирах.

Хотите прикоснуться к подлинной истории — идите в «Палкинъ». Хотите праздника, шоу и осетрины — бронируйте стол в «Тройке». Приятного аппетита!

Ранее «Городовой» рассказывал, где попробовать петербургские блюда.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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