Всего 10% признались, что проспали: из чего складываются опоздания и честность трудящихся в Петербурге

Петербург часто называют городом неспешным, но в вопросах работы горожане на удивление дисциплинированы.
Исследование SuperJob показало, что 77% жителей Северной столицы считают себя очень пунктуальными, сообщает "Петербургский дневник".
Старая гвардия против молодежи
Интересно, что отношение ко времени сильно зависит от возраста. Старшее поколение (45+) — самые ответственные: 82% из них никогда не опаздывают.
Среди молодежи до 34 лет таких чуть меньше — 74%.
Психологи объясняют это просто: люди старой закалки привыкли, что «прийти вовремя — значит прийти за 10 минут до начала».
Молодежь же больше ценит гибкость и результат, а не время, проведенное за столом.
15 минут — это не опоздание?
Злостных нарушителей в Петербурге мало. Всего 4% признаются, что стабильно задерживаются пару раз в неделю. При этом большинство (78%) опаздывает всего на 10–15 минут.
В офисной среде это часто называют «академическим опозданием». Многие работодатели сегодня смотрят на такие задержки сквозь пальцы, если работа выполняется в срок.
Настоящие проблемы (опоздание на час и более) случаются лишь у 2% опрошенных.
Пробки и мосты: кто виноват
Главный враг пунктуальности — транспорт. Около 60% задержек происходит из-за пробок или внезапно уехавшего автобуса. Лишь каждый десятый честно признается: «Я просто проспал».
Интересный факт: В Петербурге есть своя уникальная причина опозданий — разводные мосты и внеплановые ремонты дорог в центре.
Хотя навигация предсказуема, форс-мажоры на переправах ежегодно «крадут» время у тысяч водителей.
Детектор лжи: босс против, а работник — за
С проверками на полиграфе ситуация странная. Работодатели относятся к ним скептически: больше половины рекрутеров (58%) считают это лишней тратой времени.
Всего 1% компаний в городе проверяет абсолютно всех новичков, пишет piter.tv.
А вот сами соискатели — люди открытые. 67% петербуржцев готовы сесть за детектор лжи. Логика простая: «Мне нечего скрывать, зато я докажу свою честность».
Кто готов идти на проверку?
- Мужчины соглашаются на полиграф чаще женщин.
- Молодежь относится к этому проще, воспринимая как своего рода квест.
- Богатые (с зарплатой от 150 тысяч) готовы к тестам больше, чем те, кто зарабатывает меньше.
Эксперты отмечают: чем выше должность и ответственность (например, в банках или в сфере безопасности), тем спокойнее кандидаты реагируют на датчики.
Для них это признак серьезности компании.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему студенты мечтают о Петербурге.