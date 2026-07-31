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Всего 10% признались, что проспали: из чего складываются опоздания и честность трудящихся в Петербурге

Опубликовано: 31 июля 2026 15:42
 Проверено редакцией
Всего 10% признались, что проспали: из чего складываются опоздания и честность трудящихся в Петербурге
Всего 10% признались, что проспали: из чего складываются опоздания и честность трудящихся в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Всего 4% опаздывают на работу.

Петербург часто называют городом неспешным, но в вопросах работы горожане на удивление дисциплинированы.

Исследование SuperJob показало, что 77% жителей Северной столицы считают себя очень пунктуальными, сообщает "Петербургский дневник".

Старая гвардия против молодежи

Интересно, что отношение ко времени сильно зависит от возраста. Старшее поколение (45+) — самые ответственные: 82% из них никогда не опаздывают.

Среди молодежи до 34 лет таких чуть меньше — 74%.

Психологи объясняют это просто: люди старой закалки привыкли, что «прийти вовремя — значит прийти за 10 минут до начала».

Молодежь же больше ценит гибкость и результат, а не время, проведенное за столом.

15 минут — это не опоздание?

Злостных нарушителей в Петербурге мало. Всего 4% признаются, что стабильно задерживаются пару раз в неделю. При этом большинство (78%) опаздывает всего на 10–15 минут.

В офисной среде это часто называют «академическим опозданием». Многие работодатели сегодня смотрят на такие задержки сквозь пальцы, если работа выполняется в срок.

Настоящие проблемы (опоздание на час и более) случаются лишь у 2% опрошенных.

Пробки и мосты: кто виноват

Главный враг пунктуальности — транспорт. Около 60% задержек происходит из-за пробок или внезапно уехавшего автобуса. Лишь каждый десятый честно признается: «Я просто проспал».

Интересный факт: В Петербурге есть своя уникальная причина опозданий — разводные мосты и внеплановые ремонты дорог в центре.

Хотя навигация предсказуема, форс-мажоры на переправах ежегодно «крадут» время у тысяч водителей.

Детектор лжи: босс против, а работник — за

С проверками на полиграфе ситуация странная. Работодатели относятся к ним скептически: больше половины рекрутеров (58%) считают это лишней тратой времени.

Всего 1% компаний в городе проверяет абсолютно всех новичков, пишет piter.tv.

А вот сами соискатели — люди открытые. 67% петербуржцев готовы сесть за детектор лжи. Логика простая: «Мне нечего скрывать, зато я докажу свою честность».

Кто готов идти на проверку?

  • Мужчины соглашаются на полиграф чаще женщин.
  • Молодежь относится к этому проще, воспринимая как своего рода квест.
  • Богатые (с зарплатой от 150 тысяч) готовы к тестам больше, чем те, кто зарабатывает меньше.

Эксперты отмечают: чем выше должность и ответственность (например, в банках или в сфере безопасности), тем спокойнее кандидаты реагируют на датчики.

Для них это признак серьезности компании.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему студенты мечтают о Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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