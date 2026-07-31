Верхнее Суздальское и Ольгинский пруд: где в Петербурге еще можно зайти в воду, не боясь инфекций

На этот раз всего два воема соотвествуют нормам в Петербурге.

Лето в самом разгаре, жара так и манит к воде. Но свежие новости от Роспотребнадзора на конец июля 2026 года могут подпортить планы.

Специалисты проверили пляжи Петербурга и области. Вот краткий гид: где можно окунуться без страха, а куда лучше не соваться.

Петербург: всего два «выживших»

В самом городе проверили 22 пляжа. Из них испытание лабораторией прошли всего два. Если хотите поплавать и не подхватить инфекцию, держите курс на Выборгский район:

Ольгинский водоем — здесь вода в норме.

— здесь вода в норме. 1-е Суздальское озеро (Верхнее) — тоже официально разрешено.

Всё. Остальные 20 точек, включая популярный Финский залив, озеро Разлив и другие Суздальские озера, проверку провалили. Вода там не соответствует санитарным нормам.

Ленобласть: полный провал

В области ситуация еще грустнее. Эксперты объехали 20 популярных мест отдыха в 9 районах (от Всеволожского до Выборгского).

Итог: купаться нельзя нигде. Даже Ладожское озеро и Вуокса в этот раз не прошли тест на чистоту.

Почему вода стала опасной?

К концу июля вода в водоемах сильно прогревается. Для бактерий это идеальная «баня», где они размножаются с бешеной скоростью. Плюс ко всему:

Цветение воды. Сине-зеленые водоросли выделяют токсины. Ливни. Дожди смывают в реки и озера грязь с дорог и удобрения с полей. Антропогенный фактор. Проще говоря — слишком много отдыхающих на один квадратный метр воды.

Чем можно заразиться?

Это не просто страшилки врачей. Если случайно хлебнуть «плохой» воды, можно получить:

Острую кишечную инфекцию (рвота, диарея).

Гепатит А.

Кожные высыпания и зуд.

Паразитов (например, церкариоз или «зуд купальщика», который переносят утки).

Как понять, что купаться не стоит (без всяких лабораторий)

Если вы приехали на пляж, а сводку Роспотребнадзора не читали, посмотрите на воду сами:

Утки и лебеди. Где много птиц, там почти всегда есть паразиты.

Где много птиц, там почти всегда есть паразиты. Цвет и запах. Зеленая каша или запах гнили — явный стоп-сигнал.

Зеленая каша или запах гнили — явный стоп-сигнал. Таблички. Если стоит знак «Купание запрещено», он там не для красоты.

Ранее «Городовой» рассказывал, что можно купаться только в одном водоеме в Петербурге.