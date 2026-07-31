Верхнее Суздальское и Ольгинский пруд: где в Петербурге еще можно зайти в воду, не боясь инфекций

Лето в самом разгаре, жара так и манит к воде. Но свежие новости от Роспотребнадзора на конец июля 2026 года могут подпортить планы.
Специалисты проверили пляжи Петербурга и области. Вот краткий гид: где можно окунуться без страха, а куда лучше не соваться.
Петербург: всего два «выживших»
В самом городе проверили 22 пляжа. Из них испытание лабораторией прошли всего два. Если хотите поплавать и не подхватить инфекцию, держите курс на Выборгский район:
- Ольгинский водоем — здесь вода в норме.
- 1-е Суздальское озеро (Верхнее) — тоже официально разрешено.
Всё. Остальные 20 точек, включая популярный Финский залив, озеро Разлив и другие Суздальские озера, проверку провалили. Вода там не соответствует санитарным нормам.
Ленобласть: полный провал
В области ситуация еще грустнее. Эксперты объехали 20 популярных мест отдыха в 9 районах (от Всеволожского до Выборгского).
Итог: купаться нельзя нигде. Даже Ладожское озеро и Вуокса в этот раз не прошли тест на чистоту.
Почему вода стала опасной?
К концу июля вода в водоемах сильно прогревается. Для бактерий это идеальная «баня», где они размножаются с бешеной скоростью. Плюс ко всему:
- Цветение воды. Сине-зеленые водоросли выделяют токсины.
- Ливни. Дожди смывают в реки и озера грязь с дорог и удобрения с полей.
- Антропогенный фактор. Проще говоря — слишком много отдыхающих на один квадратный метр воды.
Чем можно заразиться?
Это не просто страшилки врачей. Если случайно хлебнуть «плохой» воды, можно получить:
- Острую кишечную инфекцию (рвота, диарея).
- Гепатит А.
- Кожные высыпания и зуд.
- Паразитов (например, церкариоз или «зуд купальщика», который переносят утки).
Как понять, что купаться не стоит (без всяких лабораторий)
Если вы приехали на пляж, а сводку Роспотребнадзора не читали, посмотрите на воду сами:
- Утки и лебеди. Где много птиц, там почти всегда есть паразиты.
- Цвет и запах. Зеленая каша или запах гнили — явный стоп-сигнал.
- Таблички. Если стоит знак «Купание запрещено», он там не для красоты.
Ранее «Городовой» рассказывал, что можно купаться только в одном водоеме в Петербурге.