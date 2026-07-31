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Правила перевозок в поездах изменятся в России с 1 сентября 2026 года

Опубликовано: 31 июля 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Правила перевозок в поездах изменятся в России с 1 сентября 2026 года
фото legion-media
Какие изменения стоит учесть, чтобы не столкнуться с неожиданностями при планировании поездки

С осени 2026 года поездки на поездах станут немного другими: Минтранс обновил правила перевозок. Нововведения касаются и порядка покупки билетов, и доступности транспорта для маломобильных пассажиров.

Что меняется для всех пассажиров

Среди общих нововведений стоит выделить такие:

  • при покупке билета на поезд дальнего следования нужно будет указать номер телефона или e‑mail — на эти контакты перевозчик пришлёт уведомления об отмене рейса, смене маршрута или замене состава;
  • отменяется правило о возврате билетов на пригородные поезда строго через кассу — теперь процедуру упростили;
  • система уведомлений поможет заранее узнавать о любых корректировках и вовремя принимать решения;
  • прозрачность процесса должна сократить количество спорных ситуаций и лишних поездок на вокзал.

Доступность для маломобильных граждан: новые приоритеты

Правила усиливают защиту специализированных мест: их резервируют в первую очередь для пассажиров на креслах‑колясках. Пассажиры с инвалидностью, не использующие коляску, смогут оформить такие места не раньше чем за 10 суток до отправления.

Кроме того, сопровождающие не вправе бронировать эти места без одновременного оформления билета для пассажира с инвалидностью, отмечает источник.

Вывод

Обновлённые правила делают систему перевозок прозрачнее и удобнее, а доступность транспорта для маломобильных людей — более гарантированной. Главное — заранее учитывать новые требования и не пропускать уведомления от перевозчика. Так поездка пройдёт спокойнее и без лишних сложностей.

Личный опыт

Пару раз попадала в ситуации, когда поезд задерживали, а узнать об этом удавалось только на вокзале. Теперь уведомления на почту или телефон кажутся настоящей находкой. Особенно ценю акцент на местах для маломобильных пассажиров — это про реальную заботу и удобство. С такими изменениями планировать поездки точно станет проще, а стрессовых моментов будет меньше.

Ранее «Городовой» рассказывал, с 1 августа российских водителей ждет не только привычная проверка документов.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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