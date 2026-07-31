Правила перевозок в поездах изменятся в России с 1 сентября 2026 года

С осени 2026 года поездки на поездах станут немного другими: Минтранс обновил правила перевозок. Нововведения касаются и порядка покупки билетов, и доступности транспорта для маломобильных пассажиров.
Что меняется для всех пассажиров
Среди общих нововведений стоит выделить такие:
- при покупке билета на поезд дальнего следования нужно будет указать номер телефона или e‑mail — на эти контакты перевозчик пришлёт уведомления об отмене рейса, смене маршрута или замене состава;
- отменяется правило о возврате билетов на пригородные поезда строго через кассу — теперь процедуру упростили;
- система уведомлений поможет заранее узнавать о любых корректировках и вовремя принимать решения;
- прозрачность процесса должна сократить количество спорных ситуаций и лишних поездок на вокзал.
Доступность для маломобильных граждан: новые приоритеты
Правила усиливают защиту специализированных мест: их резервируют в первую очередь для пассажиров на креслах‑колясках. Пассажиры с инвалидностью, не использующие коляску, смогут оформить такие места не раньше чем за 10 суток до отправления.
Кроме того, сопровождающие не вправе бронировать эти места без одновременного оформления билета для пассажира с инвалидностью, отмечает источник.
Вывод
Обновлённые правила делают систему перевозок прозрачнее и удобнее, а доступность транспорта для маломобильных людей — более гарантированной. Главное — заранее учитывать новые требования и не пропускать уведомления от перевозчика. Так поездка пройдёт спокойнее и без лишних сложностей.
Личный опыт
Пару раз попадала в ситуации, когда поезд задерживали, а узнать об этом удавалось только на вокзале. Теперь уведомления на почту или телефон кажутся настоящей находкой. Особенно ценю акцент на местах для маломобильных пассажиров — это про реальную заботу и удобство. С такими изменениями планировать поездки точно станет проще, а стрессовых моментов будет меньше.
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