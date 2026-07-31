Правила перевозок в поездах изменятся в России с 1 сентября 2026 года

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Никогда не покупайте билеты на эти места в поезде: честная и горькая история пассажира

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Когда билетов больше, чем мест: Москва и Петербург — лидеры скандалов из‑за перепродажи мест

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1,5 миллиона билетов и лишние 3200 мест на «Алые паруса»: всё, что нужно знать о летних поездах в Петербург

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Билет из Пулково по цене ужина в ресторане: почему в июне перелеты из Петербурга стали доступнее

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Минус 200 миллионов в кадастре и билет в один конец: как на Лиговке зачищают место под метро

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