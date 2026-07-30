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С 1 августа – новые требования: инспектор может потребовать у водителя бланк европротокола

Опубликовано: 30 июля 2026 00:30
 Проверено редакцией
С 1 августа – новые требования: инспектор может потребовать у водителя бланк европротокола
С 1 августа – новые требования: инспектор может потребовать у водителя бланк европротокола
Городовой ру
С 1 августа российских водителей ждет не только привычная проверка документов.

Сотрудники Госавтоинспекции получили право запрашивать бланк европротокола при остановке автомобиля. Эта норма направлена на ускорение оформления мелких ДТП и разгрузку дорог. Однако далеко не все водители готовы к такому повороту, хотя подготовка займет всего несколько минут.

Что такое европротокол и зачем он инспектору

Европротокол – это документ, позволяющий оформить дорожно-транспортное происшествие без участия сотрудников ГИБДД. Основная цель его использования – минимизировать время простоя машин на проезжей части. Даже незначительное столкновение способно парализовать движение на оживленной трассе на десятки минут. Наличие у водителя готового бланка помогает быстрее принять решение и освободить дорогу, снижая риск образования заторов.

Какие документы могут проверить при остановке

Стандартный набор бумаг, который инспектор вправе затребовать, остается неизменным:

  • водительское удостоверение;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);
  • полис ОСАГО.

Теперь к этому списку добавился европротокол. Важно понимать: речь идет не об обязательном требовании, а о рекомендательной мере. Однако, если авария произошла, а бланка в бардачке не оказалось, процесс оформления затянется до приезда экипажа.

Что советуют эксперты

Автор блога "PRO АВТО" советует не откладывать подготовку на потом. Заранее положите в бардачок чистый бланк европротокола и изучите инструкцию по его заполнению. Это займет не более пяти минут, но сэкономит часы в случае реальной аварии. Помните: законодательство не обязывает возить бланк, но предусмотрительность никогда не бывает лишней.

Вывод

Европротокол – не обязанность, а ваш инструмент для быстрого решения проблем на дороге. Проверьте его наличие сегодня, чтобы завтра не пожалеть об упущенном времени.

Личный опыт

Прошлой осенью автор «Городового» Алина Владимирова попала в легкое ДТП на кольцевой. Бланк европротокола лежал в машине с лета, но она ни разу не открывала памятку. В итоге потратила 40 минут на заполнение, потому что путалась в графах. С тех пор Алина всегда держит под рукой шпаргалку.

Ранее "Городовой" сообщал, как быстро охладить салон авто в жару.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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