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На какие места в поезде я не сажусь – опыт за 20 лет поездок: проводники молчат об этом

Опубликовано: 30 июля 2026 02:25
 Проверено редакцией
На какие места в поезде я не сажусь – опыт за 20 лет поездок: проводники молчат об этом
На какие места в поезде я не сажусь – опыт за 20 лет поездок: проводники молчат об этом
Городовой ру
От каких мест в поезде лучше отказаться, даже если они стоят копейки.

Хлопающая дверь туалета, короткая полка, чужой храп и сквозняк – это не случайность, а результат неправильного выбора места. Каждая проблема решается еще при покупке билета. С 1 октября плацкарт подорожает на 9,2%, и тратить деньги на некомфортное место вдвойне обидно. Запомните несколько правил – и поездка станет приятной. Ими поделился автор блога "Путешествия с фоттокамерой".

Какие места обходить стороной

Есть полки, которые опытные пассажиры избегают всегда:

  • первый и последний вагоны – сильнее трясет, при ЧП страдают в первую очередь;
  • места у туалета – шум, запахи, очередь;
  • верхние против хода – при торможении риск слететь вниз;
  • укороченные полки (1, 2, 35, 36) – короче на 15 см, спать неудобно;
  • отсеки с глухими окнами – духота без кондиционера;
  • второй этаж двухэтажных вагонов – низкий потолок, сильная качка.

Какие места выбирать

Середина поезда, подальше от туалета и проводника. Берите нижние полки по ходу движения – безопаснее и удобнее. Проверьте наличие кондиционера или открывающихся окон. Если берете верхнюю, только по ходу – это снизит риск падения. Возьмите беруши и маску для сна: они спасают от храпа и света.

Как остаться без соседей

Гарантированный способ – выкупить купе целиком на сайте РЖД. Иногда это выгоднее четырех билетов. Хитрость: выбирайте купе с одним проданным местом – компании берут пустые, а верхнюю полку разбирают в последнюю очередь. Помогают будние дни и ранние рейсы – вагоны заполнены меньше.

Вывод

Держитесь середины состава, избегайте туалетов и технических отсеков, берите нижние полки по ходу. Беруши, повербанк и дорожная подушка довершат комфорт.

Личный опыт

Однажды я взяла верхнюю боковушку у туалета – экономия казалась разумной. Не спала всю ночь: сквозняк, хлопки, очередь. С тех пор выбираю места строго по этим правилам, даже если билет дороже. И всегда кладу в рюкзак беруши – они спасают в любом вагоне.

Ранее "Городовой" рассказывал, какие продукты лучше не брать в поезд.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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