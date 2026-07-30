На какие места в поезде я не сажусь – опыт за 20 лет поездок: проводники молчат об этом

Новости по теме

Можно или запрещено садиться на нижнюю полку, если купил билет на верхнюю: в РЖД дали четкий ответ

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Теперь как в отеле: в РЖД представили купе нового поколения — с душем и двухметровыми полками

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Прощайте, общие столики: в новых плацкартных вагонах РЖД у каждого будет свой — даже на верхней полке

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"За кипятком нужно ходить в соседний вагон": россиянин проехался в новом купе РЖД - нашел как плюсы, так и минусы

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Можно ли выкупить все купе и ехать по‑царски: в РЖД дали четкий ответ

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