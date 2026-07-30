Шторм, монеты и Петр I: на дне Онежского озера обнаружили судно с деньгами и историей

Дайверы и исследователи в Карелии сделали открытие, от которого захватывает дух.

На дне Онежского озера, второго по величине в Европе, нашли старинное парусное судно. Оно пролежало в глубине сотни лет, но выглядит так, будто затонуло совсем недавно, сообщает "КП".

Что это за корабль?

Ученые считают, что это галиот. В свое время Петр I очень ценил такие суда. Они были «мастерами на все руки»: на них возили товары и, если нужно, использовали в военных целях.

Онежское озеро в те годы было стратегическим местом. Именно здесь проходила знаменитая «Осударева дорога».

По приказу Петра I через карельские леса проложили путь, по которому корабли буквально на руках перетаскивали из Белого моря в Онегу, чтобы бить шведов.

Загадка возраста и медные монеты

На борту судна водолазы нашли три монеты 1746 года. В это время Россией правила дочь Петра — Елизавета Петровна.

Но эксперты уверены: сам корабль гораздо старше и был построен еще при жизни первого императора.

Самое поразительное — это его состояние. На корпусе нет никаких повреждений или пробоин. Скорее всего, судно попало в мощный шторм и быстро ушло на дно, сохранив всё свое содержимое для истории.

Почему дерево не сгнило?

Обычно дерево в воде гниет быстро, но Онежское озеро — место уникальное. Здесь холодная пресная вода и нет специфических морских червей, которые превращают древесину в труху.

Корабль сохранился идеально. В России подобных находок в такой сохранности еще не было. Это буквально капсула времени, которая пролежала на дне три века.

Можно ли его поднять?

Теоретически — да. Но на практике всё гораздо сложнее. Как только древнее дерево окажется на воздухе, оно начнет стремительно разрушаться.

Чтобы спасти корабль, его нужно сразу поместить в огромную ванну со специальным химическим раствором, а затем хранить в помещении с особой влажностью.

В России пока просто нет подходящих площадок для консервации такого гиганта. Плюс, это стоит огромных денег, и опыта таких операций у наших специалистов пока мало.

Что дальше?

Пока корабль остается на своем месте — под толщей воды. Исследователи планируют новые погружения. Они хотят детально изучить палубу и попытаться найти название судна.

Если это удастся, мы узнаем судьбу экипажа и поймем, какую миссию выполнял этот «призрак» Петровской эпохи.

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