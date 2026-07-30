Вишня любит горчинку, а арбуз — простоту: готовим идеальный летний лимонад

Эксперт раскрыл секреты приготовления вкусного лимонада.

Лето — это время, когда хочется только одного: чего-нибудь холодного и вкусного. Покупные газировки часто слишком приторные, а вот домашние лимонады — совсем другое дело.

Бармен Михаил Любов рассказал "Городовому", как сделать идеальный напиток из того, что под рукой.

Арбуз: простота и свежесть

Арбуз — это идеальная база. Он почти целиком состоит из воды, поэтому вкус получается легким. Главное правило: не усложняйте.

Возьмите пару кусков арбуза и просто разомните мякоть вилкой или толкушкой прямо в кувшине. Добавьте сок половинки лимона или лайма.

Если арбуз не очень сладкий, капните немного сиропа или положите ложку сахара. Засыпьте льдом по самые края и залейте газировкой. Перемешали — и готово!

Маленький секрет: Арбуз отлично дружит с мятой. Разотрите пару листиков в руках перед тем, как бросить в стакан. Это даст мощный заряд свежести.

Вишня: для тех, кто любит поярче

С вишней придется поработать чуть дольше. Из нее не так просто «выжать» вкус, как из арбуза. Ягоды нужно давить тщательно, чтобы они отдали весь сок.

"Вишня в этом смысле продукт чуть более сложный: добиться от нее яркого вкуса в напитке непросто. Ягоды нужно тщательно размять и по аналогии с арбузом добавить кислую и сладкую части, залив всё содовой или тоником", - говорит эксперт.

Вишневый сок довольно плотный, поэтому его круто разбавлять не просто содовой, а тоником. Легкая горчинка тоника идеально сочетается с вишневой кислинкой.

Такой напиток утоляет жажду гораздо лучше, чем обычная сладкая вода.

Кстати: Если нет свежей вишни, подойдет и замороженная. Она даже сработает как дополнительный лед.

Золотая формула лимонада

На самом деле, вы можете сделать крутой напиток из чего угодно по одной и той же схеме:

Основа: Разомните любые ягоды, фрукты или даже ревень. Кислинка: Сок лимона, лайма или даже капля яблочного уксуса. Сладость: Сахар, мед, варенье или сироп. Аромат: Базилик, мята, розмарин или пара долек огурца. Пузырьки: Газированная вода.

"Вместо содовой можно поэкспериментировать с готовыми лимонадами, но тогда сладкой части стоит добавлять меньше, чтобы напиток не получился приторным. Таким же образом можно использовать любые ягоды, мяту, базилик, ревень — почти всё что угодно!" - отмечает бармен.

Пробуйте разные сочетания и ищите свой идеальный вкус!

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