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Для чего на полотенце брызгать лак для волос, а одежду натирать хлебным мякишем: необычные бытовые секреты

Опубликовано: 30 июля 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Для чего на полотенце брызгать лак для волос, а одежду натирать хлебным мякишем: необычные бытовые секреты
фото legion-media
Простые способы справиться с надоевшими проблемами

Рутинные домашние хлопоты порой выматывают сильнее, чем рабочий день. Но многие сложности можно решить быстро — если знать пару неочевидных приёмов. Ниже — проверенные хитрости, которые экономят время и нервы, а заодно спасают любимые вещи.

Как быстро решить частые бытовые проблемы

Вот несколько рабочих способов, которые выручают в быту:

  • вернуть цвет джинсам поможет полстакана столового уксуса: добавьте его прямо в барабан и запустите стирку — ткань станет насыщеннее и меньше линяет;
  • вывести пятно от зелёнки можно смесью спирта и воды (1:1): смочите ватный диск, аккуратно промокните загрязнение и регулярно меняйте диск на чистый;
  • убрать пятно краски поможет растительное масло: нанесите на пятно, оставьте на 10 минут, затем натрите хозяйственным мылом, прополощите и при необходимости повторите;
  • свежий жирный след быстро впитает хлебный мякиш: скатайте шарик и промокните пятно — главное, не затягивать с обработкой;
  • избавиться от шерсти на одежде можно без роликов: слегка сбрызните махровое полотенце лаком для волос и протрите ткань — шерсть и пыль надёжно прилипнут.

Вывод

Эти приёмы не требуют дорогих средств и сложных действий: почти всё найдётся дома. С такими лайфхаками бытовые проблемы решаются быстрее, а любимые вещи служат дольше. Главное — действовать сразу: свежие пятна и загрязнения убираются куда легче, чем застарелые.

Личный опыт

Однажды пролила зелёнку на светлую футболку — думала, вещь испорчена. Спасла смесь спирта с водой: пятно ушло почти без следа. С тех пор держу под рукой и уксус, и хлебный мякиш — на случай внезапных пятен. Теперь бытовые мелочи не выбивают из колеи: знаю, что почти любую неприятность можно быстро исправить.

Ранее «Городовой» рассказывал, как хранить томаты, чтобы они оставались свежими, ароматными и сочными.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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