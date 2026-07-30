Для чего на полотенце брызгать лак для волос, а одежду натирать хлебным мякишем: необычные бытовые секреты

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Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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3 часа в растворе уксуса и нашатыря — и конфорки как новые, без трения и царапин

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Старые джинсы — не мусор, а находка: делаю из них полезные вещи — все пригодится на даче и дома

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2 ложки в фарш — и котлеты вкуснее, чем в ресторане: нежнее сливочного масла

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Мудрые хозяйки добавляют зубную пасту в уксус и бед не знают: решение проблем по щелчку пальцев

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