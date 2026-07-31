Кабачковая «Юрча» на зиму — остренькая, ароматная, как лето в банке: закрываю каждый год и всегда мало

Юрча из кабачков с перцем в томатном соусе — простая заготовка на зиму без стерилизации. Рецепт спасает урожай кабачков и разнообразит зимнее меню.

Август — кабачковый коллапс. Они растут так, что девать некуда, даже соседи уже не берут. Но есть один рецепт, который превращает этот урожай в золото. «Юрча» — это не просто заготовка, а готовое блюдо на все случаи зимой: и как гарнир, и как закуска, и к мясу с рыбой — всегда выручает. Рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья Калнина.

Что такое юрча и почему она лучше лечо

Юрча — это кабачки в густом томатном соусе с болгарским перцем и зеленью. По консистенции она напоминает нечто среднее между лечо и овощной икрой: кусочки овощей чувствуются, но они уже мягкие, пропитанные соусом. В отличие от лечо, где главный ингредиент — перец, здесь основу составляют кабачки. Это делает закуску более бюджетной и сытной.

Что понадобится

В основе этой закуски — томаты и чеснок: 1,5 кг помидоров и 2 головки чеснока. Перец — 1 кг, а кабачков — 3 кг. Из зелени — 150 г петрушки, но можно и с кинзой. Для маринада: 80 г соли, 200 г сахара, 300 мл масла, 100 мл уксуса. И специи — 12 горошин чёрного перца, 4 душистых и 3 лавровых листа.

Как готовить

Кабачки и перец нарезают мелкими кубиками. Помидоры, чеснок и петрушку пропускают через мясорубку. Смесь доводят до кипения с солью, сахаром, маслом, уксусом и специями. Добавляют кабачки и тушат 1 час. Раскладывают по стерилизованным банкам, закатывают, укутывают до остывания.

На заметку: если кабачки переросли — их обязательно очищают от грубой кожуры и удаляют крупные семена, иначе консистенция будет испорчена. Петрушку можно заменить кинзой. Не стоит уменьшать количество масла и сахара — это основа маринада, которая обеспечивает вкус и сохранность. Закуска станет вкуснее через месяц, когда банки «дойдут» и вкус станет насыщенным.

Личный опыт автора

Когда мои кабачки начали перерастать и я уже не знала, что с ними делать, я вспомнила про юрчу. Попробовала приготовить — и теперь это моя любимая заготовка. Она выручает зимой: открываю банку, и на столе уже готовое блюдо. Однажды я сделала её с кинзой вместо петрушки — получилось ещё интереснее.

Вывод

Юрча — это простое и вкусное решение для утилизации кабачкового урожая. Она готовится без стерилизации, хранится в кладовке и подходит как самостоятельное блюдо, гарнир или добавка к мясу и рыбе.

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