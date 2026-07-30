Бюджетный ужин за 200 рублей — даже до зарплаты не голодаю: вкусно, сытно, без заморочек

Три простых ужина: бюджетно, сытно и без лишней возни. Главное — не экономить на базовых продуктах, и такой ужин не будет уступать в удовольствии дорогому блюду.

Бывают вечера, когда холодильник напоминает пустыню, а до зарплаты ещё пара дней. В такие моменты не до кулинарных подвигов. Хочется просто, сытно и без лишней грязи на плите. Эти три рецепта — из разряда «спасательных кругов» для тех, кто устал, голоден и не хочет тратить лишние деньги, пишет автор блога "Шеф Влад".

Макароны с яйцом и луком — классика без претензий

Макароны варятся до состояния «чуть твёрже аль денте». В это время на сковороде пассеруется лук до прозрачности, затем прямо в него вбиваются два яйца, всё быстро перемешивается, солится и перчится. Готовые макароны отправляются туда же, и блюдо доводится до однородности на слабом огне.

Вся процедура занимает чуть больше 10 минут. Вкус — ностальгический, честный, без лишнего пафоса. И обходится в копейки.

Гречка с яйцом — простота, проверенная временем

Гречка варится до рассыпчатости в слегка подсоленной воде. На сковороде лук доводится до лёгкой карамели. Затем прямо на него разбивается яйцо и накрывается крышкой на минуту. После этого содержимое сковороды соединяется с гречкой, добавляется перец — и ужин готов. Дешевле, чем бутерброд в кафе, а сытнее, чем многие сложные блюда.

Картофельная лепёшка с яйцом — быстрая сытость

Две сырые картофелины натираются на крупной тёрке, лишняя жидкость отжимается. Полученная масса выкладывается на сковороду с маслом в виде лепёшки, сверху разбивается яйцо, накрывается крышкой. Через несколько минут получается румяная лепёшка с жидким желтком, которую остаётся только посолить и поперчить. Это не драники в классическом понимании, а их упрощённая, но не менее вкусная версия.

Главный принцип

Экономия не должна быть унизительной. Даже самый скромный набор продуктов способен дать вкусный и полноценный ужин, если не экономить на качестве. Свежие яйца, чистый лук, хорошее масло — и блюдо перестаёт быть «бедным».

Личный опыт автора

Однажды вечером идти в магазин не было сил, а холодильник выдал только яйца и лук. Тогда я поняла: вкус — не в количестве ингредиентов. С тех пор эти три рецепта всегда в моём арсенале.

Вывод

Простые ужины за 40–65 рублей — это не стыдно, а разумно. Главное — подходить к ним без снобизма, с пониманием, что еда может быть честной и вкусной без изысков.

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