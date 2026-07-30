Из заснеженного Хабаровска — на берега Невы: история тигрицы Агафьи, которая стала новой звездой Петербурга

Амурская тигрица Агафья привыкает к Северной столице.

На днях весь мир отмечал День тигра. Для Петербурга этот праздник в этом году особенный. В нашем зоопарке наконец-то поселилась амурская тигрица по имени Агафья.

Она приехала не просто «для красоты», а как важная участница программы по спасению своего вида. Амурских тигров в мире осталось совсем мало — всего около 600 особей в дикой природе.

Поэтому каждая такая кошка — на вес золота.

Драма в заснеженной тайге

Историю Агафьи рассказали в ленинградском зоопарке. Она началась в декабре 2024 года в Хабаровском крае. Всё было не очень весело: её мама-тигрица получила серьезную травму глаза.

Она не могла охотиться на кабанов или оленей, а кормить двоих детей (Агафью и её брата Басура) как-то надо было.

От безысходности мать пошла к людям — к селу Троицкое. Это было опасно для всех. Чтобы спасти тигриную семью и обезопасить местных жителей, специалистов вызвали на отлов.

Тигрят, которым тогда было всего по 7 месяцев, пришлось забрать вместе с мамой. В дикой природе они бы просто не выжили.

Путь в большой город

Сначала полосатое семейство отправили в Подмосковье, в специальный Центр воспроизводства. Там Агафья подросла и окрепла. Через полтора года стало ясно: в Пиетербурге её очень ждут.

В июне 2026 года за ней приехали сотрудники Ленинградского зоопарка. Переезд для тигра — это всегда стресс, но Агафья держалась молодцом.

Хотя характер у неё оказался тот еще: дикий, своенравный и очень гордый.

Трудная дружба

Главным другом для тигрицы стала зоолог Юлия Гилицкая. Найти подход к дикой кошке — это целое искусство. Здесь нельзя командовать, нужно уметь договариваться.

Сейчас у них настоящая командная работа. Агафья учится доверять, а Юлия придумывает для неё интересные задачки: прячет еду или вешает новые игрушки, чтобы тигрица не скучала.

Доверие строится по капле, но прогресс уже есть.

Почему её пока сложно увидеть?

Если вы придете в зоопарк днем и не найдете Агафью в вольере — не расстраивайтесь. Она всё еще привыкает к новому месту. Пока она выходит гулять только рано утром, когда в зоопарке тишина и нет посетителей.

Тигры — существа осторожные. Агафье нужно время, чтобы понять: здесь безопасно, и тысячи глаз за стеклом ей не навредят.

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