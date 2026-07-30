В Выборге теплее, чем в Кронштадте: где в Петербурге и области вода уже прогрелась выше +20 градусов

Ближайшие два дня идеальны для пляжного отдыха.

Ближайшие два дня — четверг и пятница — будут идеальными летними днями. В городе сухо, много солнца и очень тепло.

Если вы думали, когда поехать на залив или прогуляться по паркам, то сейчас — самое время.

Пятница станет пиком жары

Сегодня на термометрах комфортные +24…+26 градусов. Но завтра, в пятницу, жара усилится. Синоптики обещают прогрев до +29.

Это отличный шанс красиво закрыть июль и насладиться настоящим летом без курток и зонтов.

Важный совет: при такой температуре индекс ультрафиолета будет высоким. Не забывайте про солнцезащитный крем и головные уборы, особенно если планируете весь день провести у воды.

Вода — то что надо

Многие спорят, какая температура воды идеальна для купания. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, сейчас в Финском заливе и Неве она держится в районе +20 градусов.

В Кронштадте — +19,5.

В Неве — +20,1.

В Выборге — +20,6.

Для жары под +30 — это отличный вариант. Вода освежает, а не ощущается как «парное молоко». В лесных озерах и небольших речках Ленобласти вода еще теплее, так что купальный сезон в самом разгаре.

На выходных всё изменится

К сожалению, праздник жизни продлится недолго. С 1 августа погода начнет портиться. К нам движется мощный циклон из Скандинавии.

Уже в ночь на субботу Петербург накроет атмосферный фронт. Ожидаются:

Кратковременные дожди и ливни.

Грозы и даже град.

Сильные порывы ветра.

Духота сменится сыростью, так что все пляжные планы лучше реализовать именно в четверг и пятницу.

Циклон может пройти чуть быстрее или медленнее, поэтому следите за обновлениями и не планируйте на субботу важных мероприятий под открытым небом.

Ранее «Городовой» рассказывал, что скандинавский циклон испортит погоду в Петербурге.