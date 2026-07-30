В Выборге теплее, чем в Кронштадте: где в Петербурге и области вода уже прогрелась выше +20 градусов

Ближайшие два дня — четверг и пятница — будут идеальными летними днями. В городе сухо, много солнца и очень тепло.
Если вы думали, когда поехать на залив или прогуляться по паркам, то сейчас — самое время.
Пятница станет пиком жары
Сегодня на термометрах комфортные +24…+26 градусов. Но завтра, в пятницу, жара усилится. Синоптики обещают прогрев до +29.
Это отличный шанс красиво закрыть июль и насладиться настоящим летом без курток и зонтов.
Важный совет: при такой температуре индекс ультрафиолета будет высоким. Не забывайте про солнцезащитный крем и головные уборы, особенно если планируете весь день провести у воды.
Вода — то что надо
Многие спорят, какая температура воды идеальна для купания. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, сейчас в Финском заливе и Неве она держится в районе +20 градусов.
- В Кронштадте — +19,5.
- В Неве — +20,1.
- В Выборге — +20,6.
Для жары под +30 — это отличный вариант. Вода освежает, а не ощущается как «парное молоко». В лесных озерах и небольших речках Ленобласти вода еще теплее, так что купальный сезон в самом разгаре.
На выходных всё изменится
К сожалению, праздник жизни продлится недолго. С 1 августа погода начнет портиться. К нам движется мощный циклон из Скандинавии.
Уже в ночь на субботу Петербург накроет атмосферный фронт. Ожидаются:
- Кратковременные дожди и ливни.
- Грозы и даже град.
- Сильные порывы ветра.
Духота сменится сыростью, так что все пляжные планы лучше реализовать именно в четверг и пятницу.
Циклон может пройти чуть быстрее или медленнее, поэтому следите за обновлениями и не планируйте на субботу важных мероприятий под открытым небом.
Ранее «Городовой» рассказывал, что скандинавский циклон испортит погоду в Петербурге.