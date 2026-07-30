Курам в жару — обязательно: 8 ложек на 3 л воды — перегрева нет, а птицы несутся наперегонки

В июле и августе на территории большинства регионов России наблюдается период аномально высоких температур. Такие климатические условия негативно сказываются не только на самочувствии людей, но и на состоянии животных, включая домашнюю птицу.
При повышении температуры и ухудшении состояния кур необходимо срочно принять соответствующие меры. Опытные специалисты по птицеводству рекомендуют в летний период добавлять электролиты в питьевую воду для несушек с целью предотвращения дегидратации.
Электролиты доступны для приобретения в ветеринарных магазинах или аптеках. Эксперты портала "Несушки.ру" поделились методикой самостоятельного приготовления эффективного электролитного раствора.
Необходимые компоненты:
- Вода — 3 литра;
- Сахар — 8 чайных ложек;
- Соль — ½ чайной ложки;
- Сода — ½ чайной ложки;
- Лимонная кислота — 1−2 щепотки.
Процедура приготовления и применения:
- Налейте 3 литра воды в емкость. Добавьте сахар, соль и соду.
- Дождитесь полного растворения всех сухих компонентов. Разлейте полученный раствор по поилкам.
- Оставьте электролит в птичнике на полдня.
Впоследствии жидкость в поилках можно заменить обычной водой. При расположении поилок под прямыми солнечными лучами и быстром нагревании воды лучше добавлять в емкости кубики льда.
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