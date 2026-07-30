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Курам в жару — обязательно: 8 ложек на 3 л воды — перегрева нет, а птицы несутся наперегонки

Опубликовано: 30 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Курам в жару — обязательно: 8 ложек на 3 л воды — перегрева нет, а птицы несутся наперегонки
Курам в жару — обязательно: 8 ложек на 3 л воды — перегрева нет, а птицы несутся наперегонки
Городовой ру
Как помочь птицам в жаркую погоду

В июле и августе на территории большинства регионов России наблюдается период аномально высоких температур. Такие климатические условия негативно сказываются не только на самочувствии людей, но и на состоянии животных, включая домашнюю птицу.

При повышении температуры и ухудшении состояния кур необходимо срочно принять соответствующие меры. Опытные специалисты по птицеводству рекомендуют в летний период добавлять электролиты в питьевую воду для несушек с целью предотвращения дегидратации.

Электролиты доступны для приобретения в ветеринарных магазинах или аптеках. Эксперты портала "Несушки.ру" поделились методикой самостоятельного приготовления эффективного электролитного раствора.

Необходимые компоненты:

  • Вода — 3 литра;
  • Сахар — 8 чайных ложек;
  • Соль — ½ чайной ложки;
  • Сода — ½ чайной ложки;
  • Лимонная кислота — 1−2 щепотки.

Процедура приготовления и применения:

  1. Налейте 3 литра воды в емкость. Добавьте сахар, соль и соду.
  2. Дождитесь полного растворения всех сухих компонентов. Разлейте полученный раствор по поилкам.
  3. Оставьте электролит в птичнике на полдня.

Впоследствии жидкость в поилках можно заменить обычной водой. При расположении поилок под прямыми солнечными лучами и быстром нагревании воды лучше добавлять в емкости кубики льда.

Ранее мы рассказали, зачем внедрять в курятнике интерактив.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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