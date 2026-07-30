Курам в жару — обязательно: 8 ложек на 3 л воды — перегрева нет, а птицы несутся наперегонки

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100 г в воду - и тюль сияет белизной: проверенный рецепт замачивания

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Нашёл рецепт карельских калиток: сводят с ума ароматом — проще рецепта вы не пробовали

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Как в другой стране побывал: 3 региона России, которые непохожи на Россию – глазам своим не веришь

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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