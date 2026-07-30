Девять «Афалин» под арестом: почему в Петербурге стали чаще забирать лодки на штрафстоянки

В этом году штрафы за нарушения на воде стали больше.

Лето в Петербурге — это время прогулок по рекам и каналам. Но в этом году инспекторы взялись за водных лихачей всерьез.

На столе у Комитета по транспорту уже лежит больше 120 дел о нарушениях. Если вы любите прокатиться на катере или берете лодку в аренду, стоит знать, что правила игры меняются.

Лодки «уезжают» на эвакуаторе

Проверки на воде проходят постоянно. Недавно на Средней Невке поймали шестерых нарушителей. Троих из них лишили судов прямо на месте — катера отправили на спецстоянку.

Особое внимание уделяют лодкам типа «Афалина». Только за июль у владельцев изъяли девять таких судов. Чаще всего их используют для нелегальных прогулок или перевозки туристов без лицензии.

Если капитан нарушает правила, лодку забирают так же, как машину за неправильную парковку.

Штрафы вырастут, а правила станут жестче

Кататься «как хочется» больше не получится. Власти уже подготовили изменения в законах:

С февраля 2025 года работает федеральный закон о безопасности на воде.

работает федеральный закон о безопасности на воде. С ноября 2025 года в Петербурге заработали обновленные правила. В них четко прописали, где можно плавать, когда навигация закрыта и какие требования безопасности обязательны.

в Петербурге заработали обновленные правила. В них четко прописали, где можно плавать, когда навигация закрыта и какие требования безопасности обязательны. В 2026 году штрафы для обычных граждан стали больше с 3 000 до 5 000 рублей.

За что наказывают чаще всего?

Многие думают, что на воде всё проще, чем на дороге. Это не так. Инспекторы смотрят на всё: от наличия спасательных жилетов до документов на управление.

Типичные ошибки, за которые можно получить штраф или лишиться лодки:

Превышение скорости: в каналах (Мойка, Фонтанка) нельзя разгоняться, чтобы не поднимать волну. Алкоголь: пьяный капитан — это гарантированная эвакуация судна. Отсутствие жилетов: на борту их должно быть столько же, сколько и людей. Заезд в запретные зоны: не везде можно плавать в определенное время суток, особенно во время разводки мостов.

Будьте внимательны с арендой

Если вы берете катер «покататься» у частника сомнительного вида, вы тоже рискуете. Если у такого «капитана» нет лицензии или лодка неисправна, прогулка может закончиться в отделении или на середине реки из-за поломки.

Главный совет: перед тем как встать за штурвал или сесть в катер, проверьте документы. Безопасность на воде — это не просто слова, а единственный способ вернуться на берег без штрафов и происшествий.

Ранее «Городовой» рассказывал, как «плоская» Фонтанка изменят водные прогулки по Петербургу.