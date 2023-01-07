Безопасность

Пожалеете, что «нахимичили».
Популярный зимний фрукт может быть опасен для здоровья.
Вы сами его увидите.
В МЧС строго-настрого предупредили россиян.
Захватите лупу и рулетку в магазин.
Прибор называют «тихим убийцей».
Больше никогда не ошибетесь с выбором.
Успешно прошли проверку лишь единицы.
И даже антивирус не спасет.
Есть и второй критерий.
Не испортите себе праздник.
На связи явный прохиндей.
Раскрыт еще один секрет этой профессии.
Этого вы точно не знали.
Это стоит знать всем для собственной безопасности.
Всплекс звонков злоумышленников пришелся на август.
Есть несколько нюансов.
Дело отнюдь не в красоте.
Первые признаки весьма неочевидны.
С началом учебного года число ДТП с участием детей, как правило, возрастает.