Безопасность

Вода не соотвествует нормам, и об этом предупреждает Роспотребнадзор.
В этом году штрафы за нарушения на воде стали больше.
Четыре нарушителя получили штрафы.
Полиция Северной столицы считает, что «бум самокатов» пора брать под жесткий контроль.
Туляремия коварна тем, что подхватить ее можно самыми разными путями.
Более 70% обращений пришлись на Петербург.
ИИ заметит постороннего и подаст сигнал полиции.
Лучше взять с собой на пляж второй купальник.
Эксперт дал советы, как поступить в экстренном ситуации.
Эксперт рассказал про действия, которые нужно предпринять в случае опасности.
Роспотребнадзор рассказал об очередной проверке водоемов.
Техника будет патрулировать морские порты.
В Ленобласти лоси начали выходить на дорогу.
Стоит опасаться не только клещей.
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Правила выживания в темном городе.
Карта страха: мифы и правда о криминальных районах Северной столицы.
Советы по сгибанию коленей и рук, а также снижению центра тяжести и поиску опоры помогают уменьшить вероятность получения травм при падении.
4 типа дефектов, за которые пострадавшим заплатят по всей строгости закона.
Сети заполонили фотографии гигантских ледяных наростов, сопровождаемые едкими комментариями.