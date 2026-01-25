В Петербурге бояться нечего, но вот мой хитрый трюк для личного успокоения: если идешь ночью, делай только так, и все будет отлично

Вечерний Санкт-Петербург, окутанный туманом и легендами, традиционно вызывает у горожан смешанные чувства — от восхищения архитектурой до настороженности за свою безопасность. Существуют ли незыблемые правила для ночных прогулок в Северной столице?

На этот вопрос порталу «Городовой» дал развернутый ответ Даниил Воронин, основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли».

Статистика против фобий: инциденты и реальность

Мнение о том, что ночной Петербург таит в себе повышенную опасность, зачастую подпитывается отдельными неприятными историями. Однако городской планировщик призывает опираться на факты.

“Конечно, есть разные истории, неприятные, криминальные, но мне кажется, они не подтверждают статистику”, — утверждает Воронин.

Он указывает на обнадеживающую тенденцию:

“Если там статистику посмотреть, у нас идет ежегодное снижение количества разных инцидентов”.

Таким образом, базовый уровень безопасности в городе, согласно этим данным, остается высоким.

“В принципе, да. Ну, там, конечно, можно для личного успокоения и перестраховки, конечно, идти не дворами, а по улице. Но, опять-таки, в 99% случаев ничего не случится. То есть, будет безопасно”, — резюмирует эксперт, предлагая простое, но эффективное правило.

Золотое правило ночного передвижения

Ключевой совет для тех, кто стремится минимизировать потенциальные риски, остается неизменным — избегать коротких путей через дворовые территории, предпочитая освещенные магистрали.

Это не столько признание тотальной опасности, сколько мера предосторожности, позволяющая сохранить “внутреннее чувство безопасности”.

Сравнение в глобальном контексте

Даниил Воронин предлагает поместить петербургскую ситуацию в более широкий контекст, сравнивая ее с другими мегаполисами.

Он отмечает, что при сопоставлении с некоторыми европейскими странами, активно принимающими мигрантов, условия в Петербурге могут оказаться даже более благоприятными с точки зрения криминальной статистики.

“Если мы сравниваем с какой-нибудь европейской страной, принимающих мигрантов, то там условия намного хуже”.

Однако, признавая объективную картину, урбанист добавляет нюанс, касающийся внутреннего ощущения:

“Тут, конечно, будет, мне кажется, похуже статистика. Опять-таки, она будет выше многих европейских стран”.

Это подчеркивает важность психологического аспекта: даже при благоприятной статистике личное ощущение благополучия играет огромную роль в восприятии ночного города. Главное для петербуржца — сохранять бдительность, пользуясь проверенными маршрутами.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.