Голодных клещей как ветром сдуло - выручило копеечное средство: любые репелленты отправятся в мусорку

Весной клещи представляют особую угрозу для человека, при этом от проблемы не застрахованы даже жители мегаполисов. Кровососущие паразиты могут атаковать в парках, дворах и на обычных улицах. Важно обезопасить себя с помощью эффективных средств.
Привычные репелленты не подойдут, так как они представляют собой химию. Лучше отдать предпочтение натуральным компонентам, которые покажут более высокую защиту.
Для приготовления эффективного средства от клещей понадобится несколько компонентов:
- вода – 200 мл;
- эфирное масло гвоздики – 1 столовая ложка;
- жидкое мыло – 1 чайная ложка.
Гвоздика имеет резкий запах, который отпугивает даже самых голодных клещей. Паразиты на дух не переносят аромат этого масла, из-за чего средство станет более эффективным, чем любые репелленты. Мыло необходимо для лучшего налипания состава на одежду и кожу.
Перелейте воду в небольшую емкость, которая имеет пульверизатор. Добавьте масло и мыло. Перед каждым применением жидкость нужно обязательно взбалтывать. Наносите состав на одежду и кожу ежедневно. Эффекта от натурального репеллента хватает на сутки.
Рекомендация:
«Средство показывает эффективность не только от клещей, но и комаров, мошек и других насекомых. Используйте его как весной, так и летом», - сообщает канал «Быт, дом, семья, огород».
