«Теплее, чем в Москве»: когда ждать потепления в Петербурге и какой будет погода 1 мая

Погода в Северной столице не перестает удивлять.

В последнее время погода в Санкт-Петербурге — это всегда сюрприз. Вчера мы еще кутались в шарфы из-за внезапного снега, сегодня радуемся солнцу, а завтра город снова может накрыть колючим ветром.

Но главный вопрос сейчас один: что будет на первые майские? Неужели шашлыки придется жарить под зонтом?

Наконец-то хорошие новости

Циклон, который накрыл Петербург прошлой ночью уже теряет свою мощь. Как рассказала "Городовому" главный специалист "ИА Метеоновости" Татьяна Позднякова, завтра Северная столица еще будет в тыловой части циклона.

"Будет преобладать северный-западный ветер, порывистый до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы может понизиться до +1°C, дневная температура невысока: +6°C, и завтра возможны небольшие дожди", - отметила метеоролог.

Однако уже на праздничные дни атмосферное давление подрастёт, погоду будет определять периферия антициклона, а сам он расположится над Западной Европой. Поэтому ветер ослабнет.

Когда ждать пик тепла

Как отметила Татьяна Позднякова, первого мая, по предварительному прогнозу, минимальная температура будет уже +5°C, максимальная — +13°C.

"Второго числа минимальная температура — плюс 10°, максимальная — +19°. Третьего числа осадков не будет и столбики термометра могут поднятся до +21°. Это максимальное значение, а минимальное — +21°. То есть погода будет на праздничные дни будет более тёплой, чем сейчас предполагается в Москве", — сказала Позднякова.

Пока прогнозы предварительные, но общая картина уже ясна: первые майские в этом году будут солнечными и сухими.

Так что можно смело планировать прогулки по паркам или выезды на дачу. Главное — успеть поймать это тепло, пока капризная петербургская природа не передумала.