Смотрите на семечки и зеленый хвостик: как найти по-настоящему сладкую клубнику в Петербурге

При выборе любой клубники руководствуйтесь её ароматом — этот признак редко обманывает.

Выбрать на рынке ту самую клубнику — как лотерея. С виду ягода может быть идеальной, а на вкус — как мокрая вата. Чтобы не разочароваться, не нужно быть агрономом.

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова рассказала "Городовому", что достаточно знать несколько простых правил.

Доверяйте своему носу

Самый главный тест — на запах. Хорошая клубника пахнет издалека. Если вы подносите лоток к лицу и почти ничего не чувствуете — проходите мимо.

"Аромат — это главный маркер. Спелая, созревшая на грядке клубника всегда имеет яркий, насыщенный, сладкий запах. Если ягода почти или совсем не пахнет, это верный признак того, что её сорвали недозрелой ("технической спелости") для транспортировки, и сладкой она вряд ли будет", - говорит эксперт.

Смотрим на «хвостики» и дно

Листики у основания должны быть сочно-зелёными и бодрыми. Если они сухие, коричневые или их вообще оторвали — клубника несвежая.

Важный лайфхак: Обязательно загляните на дно коробочки. Если там есть влажные пятна или раздавленные ягоды, скоро заплесневеет весь лоток. Качественная клубника должна быть сухой и блестящей.

«"Хвостик" (чашелистик) должен быть ярко-зеленым, свежим и упругим. Сухие, коричневые или увядшие листики говорят о том, что клубника давно сорвана и уже потеряла часть сочности и вкуса», - отмечает Ксения Кузнецова.

Цвет и семечки: как опознать «химию»

Ягода должна быть ярко-красной до самого основания. Белый кончик или бока — признак кислятины.

Но есть еще один секрет — семечки. Если они глубоко сидят в мякоти, ягода, скорее всего, дозрела сама.

Если семечки сильно выступают наружу — возможно, её «подгоняли» удобрениями. И не бойтесь гигантских ягод. Обычно это просто такой сорт, а не тонна нитратов.

Когда в Петербурге ждать «ту самую»?

В Петербурге сезон начинается в середине июня. До этого времени на прилавках царит привозная ягода из южных регионов или Турции. Она красивая, но часто жесткая.

"По-настоящему местная клубника из Ленинградской области появляется с середины июня. Пик её урожая приходится на конец июня и июль. Именно эта ягода обладает тем самым насыщенным, "клубничным" вкусом и умопомрачительным ароматом, который и отличает её от привозной. Её выращивают в открытом грунте и срывают с грядки полностью созревшей, что и дарит ей неповторимый вкус", - говорит эксперт.

Как правильно мыть и хранить

Клубника — нежная штука. Никогда не мойте её заранее. От воды она раскисает за пару часов. Мойте ровно столько, сколько собираетесь съесть прямо сейчас.

Совет: Чтобы убрать остатки пыли и возможных насекомых, замочите ягоды на 5 минут в прохладной воде с ложкой яблочного уксуса или щепоткой соли, а потом сполосните под краном. Это поможет смыть всё лишнее и не испортить вкус.

Резюме для покупателя:

Нюхайте: аромат должен быть сильным.

аромат должен быть сильным. Проверяйте зелень: листики не должны быть сухими.

листики не должны быть сухими. Ищите местных: для Питера это вторая половина июня.

для Питера это вторая половина июня. Не мойте впрок: храните в холодильнике сухой.

Лучше купить полкило настоящей, пахучей ягоды, чем два килограмма красивой «травы». Удачной охоты за вкусом!

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